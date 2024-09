“Los dos procesos constitucionales se alejaron mucho del sentido común”: La reflexión de Boric en medio de su viaje a EE.UU.

El mandatario recalcó que, aunque la mayoría de los chilenos quiere cambios estructurales, estos "no pueden poner en riesgo lo que la gente percibe que ha avanzado en cuanto a las condiciones materiales de su vida".

El Presidente Gabriel Boric se refirió a los procesos constitucionales que se realizaron en los últimos años en el país durante su participación en el conversatorio del World Leaders Forum de la Universidad de Columbia sobre democracia y Derechos Humanos en América Latina.

Al respecto, el mandatario aseguró que “el proceso constitucional chileno que vivimos desde la Presidenta Bachelet no puede ser calificado como un fracaso”.

En esa misma línea, sostuvo que “efectivamente, ninguno de esos proyectos terminó en una nueva Constitución, lo cual -en particular respecto al proyecto de la Presidenta Bachelet y el primer proyecto constitucional- no es lo que me hubiese gustado”.

Boric aborda los últimos procesos constitucionales en Chile

En cuanto a su preferencia personal, aseguró que “yo voté en contra del segundo proyecto que se presentó por parte de la Convención que tenía un sesgo profundamente conservador y de derechas“.

“Pero creo que el aprendizaje y el haber tomado la decisión de que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no por atajos autoritarios o golpes de fuerza, creo que es una lección tremendamente valiosa que fortalece la institucionalidad en Chile”, recalcó.

Posteriormente, continuó con su reflexión: “¿Por qué no se llegó a puerto con los dos procesos constitucionales? Porque las mayorías circunstanciales que dominaron los dos procesos constituyentes, se alejaron mucho del sentido común de la mayoría del pueblo chileno“.

“En Chile hay bastante consenso que se quieren cambios y no cosméticos, sino que estructurales. Pero esos cambios no pueden poner en riesgo lo que la gente percibe que ha avanzado en cuanto a las condiciones materiales de su vida en los últimos años, ni el progreso que se espera a futuro”, añadió el Presidente.

Finalmente, reiteró que “en el primero nosotros como fuerzas políticas de izquierda también tenemos un grado importante de responsabilidad. No me puedo desentender de aquello. Quienes votamos apruebo somos, también en parte, responsables del resultado de haber perdido esa primera elección, que fue un momento muy significativo para el Gobierno”.