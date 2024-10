Le cayó un árbol encima y quedo parapléjico: Trabajador denuncia a la Municipalidad de Santiago y exige $400 millones

Pablo Mallea interpuso una demanda por indemnización de perjuicios luego del accidente que vivió en mayo de 2022.

Un traumático incidente vivió Pablo Mallea Tobar en mayo de 2022, cuando un plátano oriental ubicado en la vía pública cayó sobre él.

Luego del golpe, cuando despertó en el Hospital de la Mutual de Seguridad, los doctores le revelaron que su vértebra T11 se desintegró y le cortó su médula.

“Los médico me dijeron que había quedado parapléjico. Que no volvería a caminar. No tengo sensibilidad de la cintura para abajo. Me puede caer agua hirviendo en las piernas y no siento nada”, asegura Mallea en conversación con LUN.

La demanda contra la Muncipalidad de Santiago y constructora

Dado que el hecho ocurrió en la intersección de Alonso de Ovalle con Arturo Prat, Mallea presentó una demanda por indemnización de perjuicios contra la Municipalidad de Santiago y la constructora Cosal en el 24° Juzgado Civil de Santiago.

En el escrito, acusan “responsabilidad extracontractual por falta de servicio”, dado que el plátano oriental estaba ubicado en una calle de dicha comuna.

Además, culpan a la constructora porque tenían bajo su responsabilidad la mantención del área de aseo y ornato de la comuna.

Su abogada, Vania Navarrete, detalló que “el municipio en primera instancia mostró voluntad de conversar ciertos términos, pero nunca han ofrecido algo real. Dijeron que tal vez podían pagar entre 20 y 30 millones de pesos. Pero Pablo no está en condiciones de aceptar ese monto. De ser una persona autónoma y hacer una vida normal hasta ahora no ha podido volver a trabajar. Él necesita al menos 400 millones de pesos“.

De acuerdo al citado medio, desde la municipalidad señalaron que “el equipo jurídico prefiere no pronunciarse porque la causa sigue abierta“.