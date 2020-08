El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, respondió este lunes a las declaraciones de su par de Recoleta, Daniel Jadue, quien criticó su definición como socialdemócrata y la calificó como un “paso en falso”.

Durante su participación de anoche en Tolerancia Cero, el líder comunal del PC afirmó que “uno es lo que hace, no lo que dice, uno puede decir muchas cosas pero en su actuar cotidiano, la gente evalúa si uno es consistente”.

“Al parecer, el alcalde de Las Condes no ha tomado nota de que este país fue gobernado durante 20 años por el sector al que él quiere representar y que durante esos 20 años perdieron 2 millones de votos que no se fueron a la derecha sino que se fueron a su casa, se decepcionaron de la política y se desafectaron”, continuó.

Lee también: Matthei: “Hay aspectos de la Constitución que tienen que ser modificados y hay otros que ojalá se mantengan”

“Creo que lo que Lavín ha hecho es un paso en falso porque dudo que hoy día la ciudadanía que se reencanta con la política quiera volver a los últimos 20 años, que es la socialdemocracia”, añadió.

Como respuesta, el alcalde UDI afirmó esta mañana que “lo que yo he dicho es que Chile necesita un gobierno de convivencia nacional, ya no da más gobierno de derecha, gobierno de izquierda, porque es pura pelea y no se avanza en nada”, dijo.

“Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es una cosa distinta que es que nos abramos a acoger las ideas del otro y hay ideas de la socialdemocracia, como un Estado más activo, la garantización de derechos sociales, que yo creo que son muy importantes, y hay ideas en la centroderecha como ser firmes ante la delincuencia y la droga que todos podemos acoger”, indicó.

Finalmente, Lavín afirmó que “eso es lo que yo llamo, a ese gobierno de convivencia nacional, estamos hablando de ampliar el pensamiento, acoger ideas, salir de las trincheras”.

Lee también: Senadores Girardi y Araya presentarán reforma para permitir voto a contagiados con COVID-19 en el plebiscito