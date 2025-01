Las millonarias cifras tras la venta de Clínica Las Condes: Clínica Indisa y EuroAmerica son los nuevos dueños

Cada uno de los compradores se quedó con la mitad del paquete controlador de CLC que correspondía a un 55,75% de las acciones de la clínica.

Durante las últimas horas, un negocio involucró a una de las clínicas más importantes de Chile: Clínica Las Condes (CLC).

Esto porque Clínica Indisa y EuroAmerica se quedaron con el paquete controlador de CLC que estaba en propiedad de Auguri, family office de Cecilia Karlezi.

Dicho paquete correspondía al 55,75% de las acciones en control de Auguri y tanto Clínica Indisa como EuroAmerica se quedaron con una mitad.

Clínica Las Condes: Las cifras tras su venta

En el hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero, Indisa detalló que “ha adquirido por compra a la sociedad Lucen Seis Spa, materializada por medio de traspaso de acciones, la cantidad de 2.809.477 acciones de Clínica Las Condes representativas de aproximadamente el 27.8731 de las acciones suscritas y pagadas de dicha sociedad”

De esta forma, se desprende que Indisa pagó US$ 20 millones por su parte del paquete de acciones. Dicha cifra se pagará en US$ 2,5 millones al contado, junto a cinco cuotas anuales de US$ 3,5 millones desde 2026.

Tanto Indisa como EuroAmerica indicaron a la CMF que “forman parte de grupos empresariales separados y no han suscrito acuerdo alguno respecto a la gestión de CLC, su control o el ejercicio de los derechos que a Indisa y EASA corresponden como accionistas de CLC”.

Con toda la reorganización, fue Carlos Kubik quien quedo en la presidencia de la mesa directiva de CLC como representante de Indisa. Por su parte, Fernando Massú quedó en la vicepresidencia como representante de EuroAmerica.