Este viernes el senador PPD Ricardo Lagos Weber había afirmado que buscaría modificar el proyecto de retiro de fondos de las AFP, con el fin de que el beneficio sea principalmente enfocado en los que han sido afectados por la pandemia.

Varias figuras políticas se mostraron contrarias a su indicación, entre ellas, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, quien señaló: “Soy partidario de que todos puedan retirar el 10% sin condiciones a priori”.

De esta forma, Lagos Weber decidió aclarar su postura a través de sus redes sociales: “Los senadores de oposición desde hace más de 10 días hemos señalado nuestro compromiso de apoyar el proyecto de ley del retiro del 10%. El día de ayer hice una propuesta para mejorar el proyecto, no para condicionarlo”.

Luego, precisó: “Los chilenos que ganan cuatro, cinco o seis millones de pesos al mes, al minuto de retirar, se considere la posibilidad de que paguen algo de impuestos. Esto, porque me parece a mi de justicia tributaria que quienes más ganan en Chile, deban pagar más impuestos”.

“Pues bien, algunos no lo entendieron así, a otros no les parece. Si no hay ánimo no se aprueba, y no hay ningún drama porque el proyecto lo vamos a seguir apoyando y además con una buena noticia: dos senadores de derecha, Castro (RN) y Moreira (UDI), han señalado que lo van a apoyar, por lo cual están los 26 votos y muy probablemente este próximo miércoles vamos a haber aprobado este proyecto del retiro del 10%, ya sea mejorado o no mejorado”, finalizó.