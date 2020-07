El Senador de Renovación Nacional por la Región del Maule, Juan Castro, anunció su apoyo a la iniciativa que permite el retiro de fondos de pensiones. Con su voto ya se contarían con los 26 que se necesitan para aprobar la medida, ya que el senador Iván Moreira también dio a conocer que aprobará la normativa para ayudar a las miles de familias que enfrentan hoy la crisis del coronavirus.

Al respecto, el senador Castro indicó que tomó esta decisión porque “sentí que tenía a mucha gente preocupada esperando este resultado de esta votación y esa fue la razón que me llevó a poder informar que efectivamente yo voy a votar en favor de retirar el 10% de las AFP”.

“Yo soy una persona que también vengo de una familia muy humilde, muy pobre y la vida me ha llevado a ser lo que soy en el día de hoy. Y conozco muy bien la realidad, entonces yo empatizo muy bien con esas personas”, contó.

A pesar de su tajante decisión, el senador indicó que no ha recibido llamados de parte del gobierno, pero sí de sus pares de Renovación Nacional quienes lo felicitaron por su determinación. Pero a pesar de la intención del oficialismo de que se rechace esta medida, Castro criticó que muchos de sus colegas no conocen la realidad de la gente.

“Muchos senadores, colegas míos como también de oposición, no conocen las poblaciones y esa es una realidad que a mí no me vengan a contar cuentos, yo conozco la realidad de mi región, sobretodo de las comunas de la provincia de Talca y sé lo que está sucediendo”, sentenció.

Lee también: “Para dejarlos en plena libertad de acción”: Moreira renunció como jefe de bancada de la UDI en el Senado

Desconexión

El senador, que proviene de una familia de agricultores, reconoció que muchos de los parlamentarios del Congreso están desconectados de la realidad que enfrenta el país.

“No me cabe ninguna duda después de estar dos años y medio en el Senado. Hay muchos senadores de ambos sectores políticos que no conocen la realidad del mundo“, señaló.

Además, indicó que fue uno de los primeros senadores en conversar con el Ejecutivo sobre cómo ayudar a las personas a enfrentar la pandemia, pero acusó que “al ser senador de región no me tomaron mucho en cuenta”.

También explicó que a pesar de las indicaciones que algunas parlamentarios quieren cambiar del proyecto, el senador precisó que “el gobierno no fue capaz de poder leer bien como focalizar la ayuda” y que por eso “se generan estas dificultades”.

En ese sentido, indicó que el retiro de fondos permitirá “que la gente tenga los recursos necesarios hoy día para poder suplir la necesidad que tienen por falta de recursos” y además “de esa forma, el tener la posibilidad de sacar más recursos, vamos a tener mayor reactivación económica”.

Asimismo emplazó al gobierno para que se sienten a conversar sobre cómo se repondrán estos recursos.

“El gobierno tiene que entender que no es el dueño de la verdad, eso no quiere decir que nosotros también la tengamos pero debemos ser capaces de sentarnos a conversar y buscar lo mejor para las personas”, manifestó.

Lee también: Senador Durana (UDI) no descarta votar a favor del retiro del 10% de las AFP

Solidaridad

Respecto al actual sistema de pensiones y a la reforma que duerme en el Congreso, el senador indicó que hay muchos caminos para apelar a la solidaridad de estas para mejorar las pensiones de las personas y que “las AFP deberían tener un límite de rentabilidad y el exceso rentabilidad debería ir a las pensiones más bajas para ayudar”.

“La gente que más gana tiene que entender de que hay personas, seres humanos, compatriotas que también necesitan tener dignidad”, expresó.

Además, indicó que está disponible para trabajar para buscar “siempre el bien común para las personas”.

“Son las personas las que deben tener un valor por sobre los intereses económicos”, añadió.

Finalmente, el senador indicó que no se ha comunicado con Mario Desbordes respecto a su decisión por aprobar la iniciativa, pero que espera que tras esta votación “como partido deberíamos salir fortalecidos” y que está muy tranquilo con su determinación.