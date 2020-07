En conversación con CNN Chile, el senador Jorge Pizarro (DC) valoró que otros parlamentarios del oficialismo estén dispuestos a votar a favor del retiro de fondos previsionales y se refirió a las posibles indicaciones al proyecto.

“Me alegro que haya colegas de la derecha que estén abiertos a esta posibilidad del retiro de fondos. Por una razón muy sencilla, porque estamos en una situación de emergencia y hay muchos chilenos que no han recibido ningún tipo de apoyo de parte del gobierno. Es un hecho a la causa”, señaló.

Luego, añadió: “No hay que hacerse los lesos. Lo que hay detrás es un debate más antiguo sobre si los fondos son o no propiedad de los cotitizantes y si pueden hacer uso de ellos en situaciones de excepción. Esto se suma al repudio generalizado de los chilenos al sistema de AFP”.

Sobre el carácter universal del retiro de los fondos, afirmó: “La gente no entendería que el retiro no sea universal. La gente entiende que va a tener derecho a retirarlo y nosotros lo que tenemos que hacer es asegurar que esa universalidad no genere problemas que vayan en desmedro de los propios cotizantes”.

En cuanto a las indicaciones al proyecto, señaló: “Una de las dificultades del proyecto, tal como está, es que en un plazo de diez días se tienen que entregar los recursos a la gente que va a retirar. Las AFP no tienen el dinero en una cuenta, lo tienen invertido. Y cuando uno sale a liquidar algo, siempre pierde plata. Lo complejo es que independiente de quien los compre, se pagará menos de lo que vale, entonces pueden terminar perdiendo los mismos cotizantes”.

En esa línea, el senador expuso el caso Perú: “Ellos retiraron el 25% de los fondos, pero ¿cuál fue la diferencia? El Banco Central peruano prestó las platas a la administradora para que pagara a los cotizantes, eso les permitió pagar en tiempos razonables. En Chile, el Banco Central no tiene esa posibilidad, tendríamos que hacer una modificación y podríamos hacerla. Lo que yo digo es que tenemos que tratar de hacer las cosas bien, de manera que esta buena idea se haga sin generar efectos negativos para los propios ahorrantes”.

Finalmente, sostuvo que “hoy tenemos una oportunidad única al ir configurando mayorías importantes en la Cámara y el Senado que nos permitan modificar el actual sistema de pensiones. Necesitamos hacer una reforma al sistema de pensiones, que es el tema más de fondo, eso está en el senado y se paralizó la discusión del proyecto por la pandemia. Pero se debería retomar y en un plazo de uno o dos meses ser capaces de tener una reforma que garantice mejores pensiones a futuro”.