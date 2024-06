“La política se hace sumando, no restando ni ninguneando”: La respuesta de Carter tras críticas de Matthei

Evelyn Matthei había manifestado que "no ve" a Carter como potencial figura del bloque para las presidenciales.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, respondió a las recriminaciones de su par de Providencia, Evelyn Matthei, quien dijo que no ve al jefe comunal como una potencial figura del bloque para las elecciones presidenciales.

En todo caso, previo a estas declaraciones, Carter había manifestado en Radio Agricultura que “evidentemente” una vez que termine su trabajo municipal en diciembre, va a “competir en la primaria de Chile Vamos” y le va “a ganar a Evelyn Matthei”.

Después vino la respuesta de la militante de la UDI, que este jueves expresó: “A mí me ha pasado muchas veces que he llevado a un candidato a diputado o alcalde, que yo creía que iba a prender. Por lo menos (a Carter) por ahora no lo veo prendiendo”.

La contrarrespuesta se dio este viernes, cuando el jefe comunal dijo que “la alcaldesa ha tenido una muy mala semana con el gobierno”, a propósito de los dimes y diretes con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego de que ella acusara supuestos financiamientos narco en la política.

Lee también: Matthei por cruces con el subsecretario Monsalve: “Lamento que el Gobierno haya tratado básicamente de atacarme”

“Ha sido una semana muy difícil para ella y nosotros la hemos apoyado públicamente porque creemos que efectivamente el problema del narcotráfico y la política es algo que hay que erradicar. La vamos a seguir apoyando públicamente a pesar de esta reacción tan impropia que acaba de tener porque lo único que le importa a los chilenos es que derrotemos a la delincuencia”, agregó el ex UDI.

Consultado sobre la crítica de Matthei, dijo: “Yo no voy a responder ese tipo de comentarios porque más que prender hay que aprender y hay personas que no aprenden que la política se hace sumando, no restando ni ninguneando”.

Y añadió que cambiar el tono, “dejar atrás la política de las zancadillas, las puñaladas y pasar a la política de la unidad, buscar a los mejores candidatos para gobernadores regionales y para alcaldes para ganar estas elecciones y cuando venga la primaria, competir lealmente, aprender la elección”.

“Yo he dicho siempre que la competencia tiene que ser firme y que uno puede marcar diferencias con quien compite, pero no puedo descalificar de entrada a alguien ni por su edad, ni por su condición social, ni por su origen. Los chilenos nuevos, el nuevo Chile, ese que hoy día exige igualdad, no está dispuesto a aceptar el ninguneo de los mismos de siempre. Por tanto, de entrada, descalificar a alguien es una muy mala idea. Le hace muy mal a ella”, cerró.