Matthei por cruces con el subsecretario Monsalve: “Lamento que el Gobierno haya tratado básicamente de atacarme”

En conversación con CNN Chile, la jefa municipal de Providencia, reveló detalles del encuentro con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Además, abordó su postura en cuanto al levantamiento del secreto bancario.

Evelyn Matthei, en entrevista con CNN Chile, dio detalles del encuentro que tuvo con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para abordar la agenda de seguridad.

La principal petición planteada por la alcaldesa de Providencia fue solicitar que se coordinara a diversas instituciones para combatir el crimen organizado, como, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos (SII), con el fin de rastrear los bienes de los detenidos, como autos, motos, departamentos, y de dónde proviene su dinero.

“Le entregamos todo esto en forma privada. No fuimos con prensa, no le dijimos a nadie, porque nuestro tema no era hacer un punto político, sino que toda esta gente llegara a la cárcel”, manifestó Matthei.

La jefa municipal detalló que su idea era proponer a Monsalve un sistema de coordinación, como lo había hecho el expresidente Iván Duque en Colombia, quien personalmente “llamaba todos los días a los directivos de todas las organizaciones que tenían que ver con la lucha contra el crimen. Eso es lo que le pedimos a Monsalve, pero lo único que hizo fue lo que nosotros ya habíamos hecho hace tiempo: mandar los antecedentes a la Fiscalía”.

En esa misma línea, complementó que su intención “no era usarlo como buzón” y reiteró la militante del gremialismo: “Lo que le estábamos pidiendo era que coordinara al SII, a la Unidad de Análisis Financiero y a Extranjería para poder tirarle el hilo, pero no se hizo”.

“Lamento que el gobierno haya tratado básicamente de atacarme a mí. Cuando, en realidad, nosotros hemos actuado desde un mero municipio, con una rigurosidad y con una cantidad de información que lamentamos que el gobierno no haya tomado en serio”, agregó.

El debate del levantamiento del secreto bancario

Consultada por el levantamiento del secreto bancario, afirmó Matthei sin titubeos, que: “Yo siempre he señalado que estoy a favor, pero obviamente eso no se puede usar como arma política”.

En ese contexto, sostuvo que “en la medida que el director del SII es nombrado y puede ser removido por el presidente de turno, eso no le da garantías a nadie, porque lo más probable es que a los únicos que va a investigar sea a la oposición y eso nos podría pasar en un futuro gobierno nuestro”.

Finalmente, la presunta carta presidencial de Chile Vamos, enfatizó en la importancia de alcanzar acuerdos para garantizar la independencia del SII.