La iglesia satanista que busca legalizarse en Chile: Cuentan con asesoría legal y están contra el maltrato animal

La organización Templo de Satán: Satanistas y Luciferinos de Chile presentará este 30 de julio su Acta Constitutiva ante el Ministerio de Justicia, con lo que busca convertirse en la primera asociación religiosa de esta naturaleza reconocida en América Latina.

De acuerdo a un reportaje de Radio Biobío que dio a conocer las intenciones del culto, en caso que se acceda a su solicitud, se convertirán en la primera organización de esta índole que sería reconocida formalmente en América Latina.

“No imponemos a nadie nuestra visión”

Los líderes de la asociación -que sobrevive en base a aportes voluntarios de sus integrantes- señalaron que “con este registro pretendemos diferenciarnos de conventículos y cultos no reconocidos que, con sus prácticas y sus acciones, dañan la imagen de las tradiciones paganas en lo general y del satanismo en lo particular”.

“No imponemos a nadie nuestra visión de las cosas o del mundo, no imponemos nuestras creencias a nuestros vástagos, ni a persona alguna, pues estamos a favor de la libre determinación de la personalidad”, añaden desde la organización. También recalcan que “esto no es un devaneo o un dislate: es el resultado de muchos años de trabajo coordinado, juntas, reuniones, visitas con abogados, discusiones, intercambios de ideas y más”.

En cuanto a sus lineamientos, destacan que “estamos en contra del maltrato animal, en todas sus modalidades. También, estamos en contra de que, ministros de culto intenten imponer sus visiones dogmáticas en asuntos de gobierno o de leyes que sólo competen a una sociedad laica decidir“.