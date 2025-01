La advertencia de Felipe Kast por pensiones: Llama a tramitar con calma y cuidar el clima para no “romper” el acuerdo

Si bien el parlamentario destacó el actuar del Gobierno, señaló que algunas personas estarían buscando "extremar" el acuerdo previsional.

El senador y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Felipe Kast (Evópoli) abordó la tramitación de la reforma previsional en el Congreso.

Este viernes, la comisión revisaba alguna de las observaciones que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) realizó a la iniciativa.

Fue en ese momento que el parlamentario criticó el apuro que se está pidiendo para la tramitación e hizo un llamado a “cuidar” el acuerdo entre el Gobierno y Chile Vamos.

Kast y su advertencia por el acuerdo de pensiones

Durante su intervención, Kast planteó que “el ánimo de algunos de tratar de impedir que veamos con calma esto. A mí no me gusta“.

“Y se lo digo en todas sus letras y creo que hemos hecho una aporte importante y creo que el Ejecutivo ha actuado de buena manera frente a las distintas temas que han ido surgiendo. Entonces cuidemos ese clima“, añadió.

Respecto al acuerdo, sostuvo que “o lo cuidamos o no lo cuidamos, pero yo prefiero cuidarlo. Entonces o cuidamos el ambiente para que saquemos un buen proyecto y que no se rompa el acuerdo o algunos tal vez quieren extremarlo, no sé por qué”.

“Entonces les pido a todos que este elemento que es súper relevante y que de hecho yo quería agregar que se nos quedó fuera, todo el servicio Mejor Niñez, que obviamente me imagino que va a estar incluido, no está dentro de los colegios particulares subvencionados, no está dentro de la atención primaria, pero me imagino que en esa indicación que el ministro acaba de nombrar eventualmente estarán todos aquellos organismos que fusionen la misma lógica”, sentenció el senador.