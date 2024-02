El líder del Partido Republicano (PLR) José Antonio Kast asistió este jueves al velorio del expresidente Sebastián Piñera. “No es fácil perder a una persona por la cual se tenía admiración por parte de miles y millones de chilenos”, comentó desde el ex Congreso Nacional. Frente a las críticas sobre por qué no asistió ayer a la instancia, como lo hicieron otras fuerzas políticas, el ex candidato candidato presidencial aseguró que ha estado en “permanente contacto” con cercanos del fallecido exmandatario.