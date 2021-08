Karla Rubilar, ministra de Desarrollo Social y Familia, visitó durante la jornada del viernes la municipalidad de Macul, instancia en la que recorrió el IFE BUS, vehículo que saldrá a recorrer las comunas de la capital para ayudar a todas las personas que todavía no han pedido el Ingreso Familiar de Emergencia y a quienes no se han inscrito aún en el Registro Social de Hogares (RSH).

En ese contexto la jefa de cartera destacó que entre este 6 y 16 de agosto esperan llegar a las 300 mil familias que todavía no han pedido el beneficio estatal “que están en riesgo social de Hogares y que lo requieren” enfatizó la autoridad.

“Si mantenemos el 96% de cobertura que logramos durante el mes de julio aspiramos llegar a 300 mil hogares que todavía no están recibiendo nuestro IFE. Por esto, junto al BUS IFE estamos con una lupa buscando a los hogares a los que no hemos podido llegar, en particular a los que están bajo el 60% de vulnerabilidad, porque queremos llegar a todas las familias”, enfatizó Rubilar.

Además, agregó que todas las personas que están entre el 91 y 100 % del registro social de hogares, incluso quienes se encuentren trabajando, podrán recibir el Ingreso Familiar de Emergencia y que la única razón para no ser beneficiario de este aporte es que los integrantes del hogar reciban más de 800 mil pesos líquidos.

En julio de este año más de 7 millones de hogares se beneficiaron del IFE Universal, lo que da una suma de casi 16 millones de personas.

Este mes, la subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares, dijo que el IFE Universal puede llegar a 8,3 millones de familias que estén en el RSH y que esta ayuda no se pierde por tener contrato de trabajo, tampoco si su situación económica mejora.

Con respecto al BUS IFE, éste transitará entre el 6 y 18 de agosto en las distintas comunas entre las 10 de la mañana y las 13:30 horas. La capacidad de atención que tiene es de hasta cinco personas a la vez, una en el primer piso y cuatro en el segundo, y en la planta baja están las condiciones para atender a quienes tengan movilidad reducida.

Calendario