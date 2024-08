Kaiser presentará censura para destituir a Cariola de la directiva de la Cámara por postura del PC sobre crisis en Venezuela

El parlamentario aseguró que considera "insostenible" la presencia de la militante comunista en la directiva y ha dejado la decisión en manos del resto de las bancadas de oposición para apoyar la iniciativa.

El diputado Johannes Kaiser (PSC-IND), anunció su intención de presentar una moción de censura contra la Mesa Directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, con el objetivo de destituir a la diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, de su cargo, tras la postura adoptada por el conglomerado respecto a la crisis en Venezuela.

A través de su cuenta de X, el parlamentario señaló que “la permanencia de una miembro del PC en la testera de la Cámara de Diputados se hace insostenible ante las últimas declaraciones del presidente de dicha colectividad en apoyo al régimen de Maduro”.

En ese sentido, también dejó a decisión y “criterio” de resto de bancadas de oposición apoyar la iniciativa.

PC y crisis en Venezuela

La decisión de Kaiser surge tras las declaraciones del presidente del PC, Lautaro Carmona, quien evitó calificar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela como una “dictadura”, asegurando que el país caribeño está atravesando “una crisis, bastante aguda, bastante fuerte” y que no cuenta con los “factores” necesarios para ser catalogar como tal.

Estas declaraciones están alineadas con un comunicado emitido por el PC el pasado domingo, donde se afirmó que el proceso electoral en Venezuela se desarrolló “en un clima cívico y en paz”, además de rechazar las sanciones impuestas contra el país.

Respuesta de Cariola

La diputada Karol Cariola, en respuesta a la publicación de Kaiser, utilizó su cuenta de Instagram para defenderse y desmarcarse de las declaraciones de su partido.

“Creo que no es justo con mi persona que se me juzgue o intente censurar por declaraciones que no me pertenecen. Yo me hago cargo de mis palabras, acciones y decisiones”, expresó la presidenta de la Cámara.

Además, destacó que siempre ha representado la postura del Estado de Chile en relación con la situación en Venezuela, apoyando las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien dirige la política internacional del país.

La parlamentaria también criticó a Kaiser, señalando que es “poco coherente e incluso un poco hipócrita” promover una censura basada únicamente en su militancia, mientras que él ha expresado públicamente su apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet en el pasado.

Para que la moción de censura pueda ser formalmente presentada, Kaiser necesitará la firma del jefe o jefa de bancada de su partido, Francesca Muñoz González.

Si se formaliza la presentación de la moción de censura, esta sería resuelta en una siguiente sesión después de un debate de 20 minutos. De acogerse la reclamación, se produciría de inmediato la vacancia de todos los cargos de la Mesa Directiva, lo que incluiría al primer vicepresidente Gaspar Rivas y al segundo vicepresidente Eric Aedo, y se debería proceder a la renovación de dichos cargos.