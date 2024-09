Defensa de Hermosilla reitera voluntad de liberar “sin filtro” todos los chats ante filtraciones “manipuladas”

Juan Pablo Hermosilla señaló que se deben dar a conocer los mensajes para que “no se sigan manipulando las filtraciones”.

Este jueves, la defensa de Hermosilla se refirió a los chats en los que han sido mencionadas distintas figuras del espectro político, desde el exministro Andrés Chadwick hasta el actual secretario de Estado, Álvaro Elizalde.

Consultado por CNN Chile si en la entrega de los chats, donde han sido mencionados jueces y ministros, se ha pensado incluir a periodistas, respondió: “No lo he pensado, lo que nosotros hemos pensado, porque se ha planteado esta sospecha de tráfico de influencias en materia judicial: una cosa es la parte judicial, la otra es con el Ministerio Público, y lo otro que había aparecido es el tema con las autoridades públicas a propósito del ministro Ward. En esos niveles estamos pensando nosotros”.

Lee también: “Parece que se desordenaron los socialistas”: Los nuevos chats de Hemosilla para que Morales sucediera a Jorge Abbott



En ese sentido, complementó que tienen como propósito transparentar la información “para que no se sigan manipulando estas filtraciones y no sigan ocurriendo estas cosas, queremos que todo lo que sea de interés público se conozca, sin filtro, no manipulándose”.

Consultado sobre las opiniones de algunos diputados que señalan que estas menciones en los chats podrían considerarse como chantaje, comentó: “Eso es bastante extraño, lo he escuchado varias veces, ¿cómo va a ser chantaje dar a conocer conversaciones o WhatsApp que ya están en manos del Ministerio Público casi un año atrás?”.