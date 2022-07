El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó arresto domiciliario total para el joven de 17 años que fue detenido tras ser sorprendido lanzando una bomba molotov durante los incidentes registrados al exterior del Instituto Nacional.

Los hechos ocurrieron esta maññana en la intersección de calle Arturo Prat con la Alameda, donde sujetos desconocidos comenzaron a lanzar artefactos incendiarios. Uno de estos cayó en las dependencias de un local comercial, provocándose así un foco de incendio, el que fue controlado y extinguido por trabajadores del lugar y Carabineros.

En medio de los incidentes, personal de Control de Orden Público (COP) de la institución detuvo a un joven de 17 años que fue sorprendido lanzando una bomba molotov. El sujeto fue trasladado a la Cuadragésimo Octava Comisaría de la Familia e Infancia.

Posteriormente, se confirmó que la persona es estudiante del Instituto Nacional.

El fiscal Patricio Rozas formalizó a la persona por lanzamiento de bombas incendiarias.

🔴AHORA.Cuarto Jzgdo de Garantía de #Santiago otorgó arresto domiciliario total solicitado por @Fisc_Occidente para estudiante detenido esta mañana, tras desórdenes fuera del Instituto Nacional. Fue formalizado por Fiscal Patricio Rozas por Lanzamiento de Bombas Incendiarias. — Fiscalía Metropolitana Occidente (@Fisc_Occidente) July 25, 2022

Presidente Boric: “Tiene que hacerse responsable de sus acciones”

Tras los incidentes, el presidente Gabriel Boric expresó que el imputado “tiene que hacerse responsable de sus acciones. El Gobierno no ampara la violencia, la violencia no es el camino para mejorar la sociedad y me parece que cada vez más gente lo tiene claro”.

“Quienes insistan en esa vía se equivocan y desde el Gobierno vamos a defender la democracia para mejorar nuestra sociedad, nunca la violencia”, agregó.

En tanto, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, afirmó que, como municipio, “condenamos tajantemente el actuar de un grupo acotado, pequeño, pero tremendamente violento, que no tiene ninguna voluntad de mejorar la educación pública. Acá no hay ninguna reivindicación”.

“Hemos trabajado estas tres semanas, así como desde que llegamos a la administración, en mejorar la infraestructura, las condiciones educativas, en recomponer las confianzas y la gran mayoría de la comunidad educativa quiere avanzar en fortalecer la educación pública. Es por eso que no podemos permitir que un grupo acotado genere tanta violencia y empañe una vuelta a clases que ha recibido mejoras de infraestructura en nuestros distintos establecimientos educacionales”, expresó.

“Es por eso que tomaremos las acciones legales correspondientes y que vamos a perseverar en el diálogo con todos aquellos que quieran fortalecer la educación pública”, sentenció.