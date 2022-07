La directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, aseguró que “es un hecho” que las tarifas subirán ante distintos factores que han afectado la economía, pero, enfatizó, es una situación que no va a ocurrir en 2022.

La titular del DTPM abordó este lunes el eventual alza en el precio del pasaje que ha sido comentado hace días. El pasado 19 de julio, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, dijo en Universo que “tenemos que empezar un proceso gradual de aumentar un poquito la tarifa, y ojo que hay que entender acá que es una tarifa que tiene un gran subsidio. Hoy la gente no paga el 100% del costo”.

En la misma jornada, el secretario de Estado emitió un comunicado afirmando: “No he anunciado alzas de tarifas del transporte público regulado y como gobierno estamos y seguiremos trabajando con fuerza para que no ocurran alzas”.

Lee también: Ministro de Transportes aclaró dichos sobre supuesta alza en las tarifas del transporte público regulado para 2023

¿Qué dijo Tapia?

Durante esta mañana, Tapia expresó al medio citado que es “es un hecho es que las tarifas van a tener que subir y que las personas, razonablemente, van a ser informadas”.

En ese sentido, indicó que “los ministros han mencionado que evidentemente va a llegar un momento en que no va a seguir posible conteniendo, porque es natural que varios artículos de la canasta del IPC van subiendo su valor, bueno, así mismo ocurrirá con la tarifa”.

Sin embargo, “no este año”, señaló, “porque sabemos que el 2022 es un año en el que el presidente está haciendo un esfuerzo fiscal importante, ha señalado que la tarifa está congelada y nosotros materializamos esa decisión cada trimestre decretando la no alza del transporte público”.

“Tenemos una guerra, es una situación diferente a 2019, 2020, 2021, incluso con pandemia. Ahí no existía una guerra, ahí no teníamos un dólar de 1.000 pesos. Todos estos componentes nos mueven a un alza”, comentó.

No obstante, “hablar de un número en específico es aventurado porque la misma ley de subsidios creó un panel de expertos y es el Panel de Expertos el que trimestralmente determina el monto de la tarifa y cuánto sube de acuerdo a la inyección de recursos que reciba el sistema”, añadió.

Pese a ello, Tapia recordó que el ministro Muñoz está liderando la discusión en el Congreso Nacional para la ley de subsidio, con el fin de “invertir en calidad y contener el aumento de tarifas para que sea más gradual y para eso necesitamos una mirada transversal de todos los sectores políticos”.