Jeannette Jara tras cuestionamientos a su postura sobre Cuba: “Mi intención no era decir que no era una dictadura”

La abanderada del Partido Comunista se refirió a sus dichos en CNN Chile sobre Cuba y emplazó a candidatos de oposición a quienes acusó de "justificar la dictadura en Chile".

La exministra del Trabajo y actual precandidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, se refirió a sus dichos sobre el sistema político en Cuba.

Hace algunos días, en conversación con CNN Chile, Jara había señalado que no consideraba a Cuba como una dictadura y que “Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro”.

#CNNPrime | Jeannette Jara, candidata presidencial del PC: “No considero una dictadura a Cuba. Creo que tiene un sistema democrático diferente al nuestro”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/9RTKojV3RY — CNN Chile (@CNNChile) April 10, 2025

Respecto a estas palabras, en conversación con el podcast Por Qué Tenía Que Decirlo -conducido por José Antonio Neme y Julio César Rodríguez– se abordó la situación del país centroamericano y si se arrepiente de sus dichos en CNN Chile.

Al respecto, Jara aseguró que “cuando dije que era un ‘sistema político distinto‘ no pensé que iba a tener las consecuencias que tuvo. Porque mi intención no era decir que no era una dictadura“.

“Pero también aprendí que ya pasó, ya lo dije. Y ya era, porque después te empiezas a desdecir“, acotó.

En esa misma línea, sostuvo que “creo que tengo que dejar muy claro que quiero gobernar Chile con un modelo chileno, y no de otro país. No de Argentina, no de Nicaragua, no de Cuba, no de Perú, no de Ecuador, no de Venezuela”.

“Me llama la atención que se cuestione tanto eso y hayan candidatos -porque no es solo Evelyn Matthei, sino que también Kaiser y Kast- (…) que justifican la dictadura en Chile, con muertos chilenos, con gente que uno eventualmente conoció o que conoció a sus hijos, y que eso les parezca natural. Yo creo que esa cuestión me da una sensación de espanto. Me preocupa esa situación”, sentenció.