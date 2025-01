Ministra Jara le cierra las puertas a una eventual candidatura presidencial: “No es un escenario que hoy día esté presente”

A pesar de los elogios y la especulación sobre su futuro político tras la aprobación de la reforma de pensiones, Jara destacó que su único objetivo actual es tomarse un merecido descanso tras meses de intenso trabajo.

La reciente aprobación de la reforma de pensiones ha puesto en evidencia la labor destacada de figuras clave del Gobierno del presidente Gabriel Boric, como el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Esta última ha recibido numerosos elogios desde distintos sectores políticos, que reconocen su incansable trabajo en este proyecto, así como en iniciativas previas como la ley de las 40 horas y el aumento salarial.

En medio de este escenario, Jara fue consultada sobre el legado que dejará este gobierno y sus posibles aspiraciones políticas a futuro. La ministra valoró positivamente el acuerdo alcanzado en el Congreso, y enfatizó que el legado político debe ser definido por la ciudadanía, no por los actores directamente involucrados.

“El legado lo define la ciudadanía, no se decreta. Esperemos que se pueda valorar de la forma que nos parece un momento histórico“, señaló con respecto al impacto de los logros alcanzados.

El futuro político de Jara: ¿Eventual figura presidencial?

Tras la aprobación de la reforma, varios parlamentarios destacaron a Jara como una de las principales figuras que podría representar a la izquierda en futuras contiendas presidenciales.

No obstante, la ministra se mostró reticente a entrar en especulaciones, asegurando que, aunque no descarta por completo la posibilidad, no es su principal objetivo en este momento.

“Bueno, lo primero que quiero señalar es que quiero agradecer todos los reconocimientos, pero quiero ser bien sincera, la verdad es que todo esto son trabajos de equipos“, expresó, destacando la colaboración con el ministro Marcel y el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes.

“Nosotros con el ministro Marcel hemos trabajado codo a codo con el subsecretario Reyes, hemos trabajado codo a codo, y lo digo porque es la realidad. Lo que pasa es que a veces como que se ve más un nombre o una cara, pero es un trabajo tremendo, hay mucha gente detrás de esto“.

Al ser preguntada sobre sus planes a futuro, Jara no dudó en responder que su principal objetivo en este momento es descansar después de un período de intenso trabajo, señalando que, como su colega Mario Marcel, su única meta por ahora es tomarse unas merecidas vacaciones.

“No es un escenario que hoy día esté presente en ninguna de las discusiones de las que yo participo“, concluyó, dejando claro que por ahora su enfoque está en desconectarse y disfrutar de un respiro tras la compleja labor de la reforma.