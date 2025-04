Alcalde de Santa Bárbara valora querella por ley antiterrorista por atentado en central Rucalhue

En CNN Chile Radio, el alcalde Cristian Oses manifestó que en este tipo de circunstancias "tenemos que estar unidos en este trabajo, estar unidos para solucionar los problemas de nuestra gente".

Luego del atentado en la Central Hidroeléctrica de Rucalhue, el pasado 20 de abril en la comuna de Santa Bárbara (Región del Biobío), el Gobierno anunció la presentación de una querella por Ley Antiterrorista. En el ataque incendiario resultaron quemados 48 camiones y 3 maquinarias.

Cabe recalcar que esta será la primera querella en el marco de dicha ley, luego de la promulgación de la reforma, la cual moderniza la persecución penal, mejora la definición del delito terrorista para facilitar la aplicación de la ley e incorpora técnicas especiales de investigación y medidas de protección.

De ese modo, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oses, dijo valorar lo informado por el Ejecutivo, y comentó en CNN Chile Radio que con “todo lo que ha sucedido este tiempo, con esta problemática grave que hemos sufrido como territorio, nos parece muy buena (noticia) que se haya presentado la ley”.

Consultado sobre qué expectativas tienen en el municipio sobre los resultados de la normativa, respondió: “Vamos a inaugurar a este Ministerio (de Seguridad) con un delito tan grave como fue la quema de más de 50 camiones y maquinarias y vehículos pequeños en la comuna de Santa Bárbara. Porque hay que aclararlo, no es Alto Biobío, no es Quilaco, es la comuna de Santa Bárbara”.

En esa línea, añadió que entre autoridades de la zona y vecinos esperan que “hoy, más que nunca, no vuelva a ser como todas las querellas que hemos visto, que hasta el día de hoy muy poco o nada tenemos resultados”.

“Aquí en Santa Bárbara ya habíamos tenido antes un atentado, en Quilaco también, y hoy día fue el más grande en la historia de Chile. Y por eso, todas las veces que yo he estado interviniendo y solicitando de que el Estado tiene que estar aquí, y no desde Santiago, no desde la región o la provincia. Porque hoy día, más que nunca, tenemos que estar unidos en este trabajo, estar unidos para solucionar los problemas de nuestra gente”, sentenció.