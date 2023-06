En el marco de la Cuenta Pública 2023 del presidente Gabriel Boric, el líder de la UDI, Javier Macaya, cuestionó el llamado a la unidad que realizó el mandatario en el contexto de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

“Creo que llevamos 50 años ya, donde la justificación del 11 de septiembre se ocupa y se resucita a Pinochet cada cierto tiempo para buscar dividir aún más a los chilenos. Yo soy una persona que he reconocido (…) que en Chile hubo, evidentemente, violaciones a los derechos fundamentales”, aseguró en diálogo con Cooperativa.

“Pero tratar de revivir el nombre de Augusto Pinochet, tratar de ocupar el 11 de septiembre como algo que siga dividiendo a los chilenos, mirando por el espejo retrovisor permanentemente como una forma de hacer política, es algo que no comparto“, agregó.

Luis Silva manifiesta “admiración” por Pinochet: “Fue un estadista, supo rearmar un Estado hecho trizas”

Cabe recordar que esta semana, el consejero constitucional Luis Silva (Republicano) habló en una entrevista con Icare TV sobre el exdictador Augusto Pinochet y sostuvo que “hay un dejo de admiración por el hecho de que fue un estadista“.

Sus dichos fueron cuestionados desde distintos sectores políticos. En la previa de la segunda Cuenta Pública del actual Gobierno, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, se refirió a los dichos del abogado y sostuvo que “es un debate (…) tan distinto de las realidades del país de hoy día que me da la impresión que quieren levantar ese debate más que hacerse cargo de los problemas del país”.

“Algunos quieren instalar este tema para que, en vez de discutir los problemas actuales, nos enfrasquemos en una discusión, siendo que el 72% (de los chilenos) no había nacido. Yo no entro en esa lógica“, dijo.

Por su parte, el senador del Partido Republicano, José Manuel Rojo Edwards manifestó a CNN Chile: “A mí lo que me llama la atención de todo esto es cómo se trata permanentemente de reflotar a Pinochet. Yo no creo que sea Pinochet un estadista, para ser claro (…). Si usted me pregunta si admiro la reforma de 1980 de las pensiones, sí, y no tengo por qué esconderlo; y si admiro a la reforma educacional (…), sí. Yo no considero que una persona que estuvo 17 años sin Parlamento sea un estadista. Sí fue un dictador“.