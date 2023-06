Previo a la segunda Cuenta Pública del actual Gobierno, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, se refirió a los dichos del consejero constitucional Luis Silva (Republicano) sobre el exdictador Augusto Pinochet y sostuvo que “es un debate (…) tan distinto de las realidades del país de hoy día que me da la impresión que quieren levantar ese debate más que hacerse cargo de los problemas del país“. “Algunos quieren instalar este tema para que, en vez de discutir los problemas actuales, nos enfrasquemos en una discusión, siendo que el 72% (de los chilenos) no había nacido. Yo no entro en esa lógica”, agregó.