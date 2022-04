La oposición criticó el nombramiento del nuevo Seremi de Justicia Metropolitano, Jaime Fuentes, ex vocero y abogado de los detenidos en el marco del estallido social, un compromiso que ahora dijo que continuará, pero desde el rango institucional.

El senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, manifestó que “a las preocupantes medidas de beneficios a delincuentes que el Gobierno de Boric ejecuta, se suma la designación como Seremi de Justicia de Jaime Fuentes, abogado representante de saqueadores y pirómanos del estallido”.

En la misma línea, Iván Moreira, senador de la UDI, dijo que “este Gobierno ya no nos sorprende. Ha nombrado en los distintos cargos a la ultra izquierda, no me extraña un Seremi de Justicia que era el vocero y defensor de los violentistas en el estallido social”.

Desde la vereda del Ejecutivo, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, calificó el nombramiento de Fuentes como “una clara muestra del apoyo al proceso de defensa de los Derechos Humanos en el país. Yo aplaudo esta nominación”.

Ante esto, Fuentes respondió a los cuestionamientos asegurando que “estoy muy orgulloso de haber desarrollado la vocería de los presos, estoy muy tranquilo con el trabajo que pude impulsar a los presos y presas de la revuelta”.

¿Quién es Jaime Fuentes?

No es primera vez que Fuentes busca tener un lugar en política: durante las últimas elecciones parlamentarias se presentó como candidato a diputado de Convergencia Social (CS) por el Distrito 13.

Es uno de los redactores del proyecto de ley de indulto general por un motivo en particular: su hermano, Matías Fuentes, fue detenido durante el estallido social, en enero de 2020, por los cargos de delito consumado y reiterado de fabricación, porte y uso de bombas incendiarias.

Tras pasar más de un año en prisión preventiva, Matías Fuentes fue absuelto por falta de pruebas.