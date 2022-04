Desde Argentina, el presidente Gabriel Boric comentó los últimos resultados de encuestas que arrojan que la opción de Rechazo habría ganado terreno por sobre el Apruebo en el plebiscito de salida del proceso constituyente.

Según la última encuesta Cadem, el Rechazo se impuso en un 46% de los encuestados, lo que representa 10 puntos porcentuales más que en el sondeo anterior. Pulso Ciudadano, en tanto, arrojó que un 35,8% de la población estaría rechazando el borrador de la Nueva Constitución, un 32% la estaría aprobando y un 32,2% aún no sabe.

“Por supuesto que me preocupa”, manifestó el mandatario ante la pregunta de la prensa chilena. “Por supuesto que son preocupantes y son un llamado de atención para todos quienes confiamos en este proceso”, agregó.

El jefe de Estado aseguró que ha conversado con gente que votó Apruebo en el plebiscito que dio pie a la redacción de una nueva Constitución, y “hoy día tienen dudas”.

“Esas dudas no pueden ser sencillamente ignoradas. La discusión no es solamente comunicacional, no se le puede echar solamente la culpa a lo externo, también hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso, y ahí, mi llamado es a buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una Constitución que sea un punto de encuentro y que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro entre los chilenos y chilenas“, comentó el presidente.

Sin embargo, hizo énfasis en que tiene “una profunda confianza en la Convención”.

“Respeto su autonomía y a la vez no pretendo ser indiferente. Es uno de los procesos más importantes de Chile, pero no es un proceso para nuestro Gobierno. También es un error decir que la Constituyente está en función del gobierno de cuatro años; la Constituyente está en función de los próximos 50 años de Chile. No es una Constitución para mí“, concluyó el mandatario.