El vocero de gobierno, Jaime Bellolio, se refirió al anuncio realizado por el gremio de los camioneros de realizar un paro nacional este jueves y señaló que “entendemos que esa alerta que hacen no es contra el gobierno, es en contra la violencia, contra el hecho de que se intenten quemar camiones”.

En conversación con Radio Duna, el ministro afirmó que “primero, no puede ser que comencemos a normalizar el hecho de que todas las semanas vemos al menos uno o dos casos de violencia inaceptable en las rutas en torno a la zona de La Araucanía, quema de predios que ponen en riesgo la vida”.

“Son delincuentes cobardes que no trepidan en disparar y herir a una niña de 9 años. Cruzaron un límite inaceptable”, dijo.

Lee también: Joaquín Lavín: “Mientras no recuperemos los niveles de empleo pre pandemia, no deberíamos aceptar más migrantes”

Por eso, la autoridad aseguró que “hay una serie de leyes que han sido enviadas por este gobierno hace bastante rato, y que lamentablemente algunos grupos de oposición no han querido avanzar y las han tenido detenidas” y aseguró que los camioneros “están diciendo que se le ponga urgencia a esas leyes”.

En esa línea, Bellolio aseguró que “hay una parte importante de la ciudadanía que está diciendo que, ojo, sí necesitamos esas atribuciones legales y, por tanto, le pedimos al Congreso la mayor celeridad posible”.

“Yo no voy a poner una fecha, no me parece que sea tampoco el mecanismo. Pero sí me parece que es necesario que en el más corto plazo no sólo la ley Juan Barrios, sino la seguridad de los chilenos en la ruta”, añadió.

Lo anterior luego de que los transportistas exigieran al Ejecutivo que “a contar de mañana, ponga urgencia a las 13 leyes que tiene el Parlamento y que no ha querido aprobar. Las leyes que están descansando hoy día en el Senado tienen que ser aprobadas con urgencia”.

Lee también: “No era imposible cumplir el protocolo”: El debate en Tolerancia Cero por el actuar de Carabineros en Caso Gatica

Camioneros: “No tenemos gobierno”

En tanto, durante la mañana de este lunes, el presidente de la Federación de Camioneros del Sur, José Villagrán, llamó al Gobierno a declarar estado de sitio en la región de La Araucanía.

“Aquí se tiene que decretar el estado de sitio para encontrar los culpables. Si se decreta estado de sitio se van a ir los venezolanos, los peruanos, los bolivianos, los ecuatorianos, los colombianos que están haciendo terrorismo en la región, van a salir arrancando”, dijo en conversación con Radio Bío Bío.

“Hay una impunidad total, nos roban la mercaderías, nos roban los camiones, a los agricultores roban el ganado, sus tractores, les queman sus casas, queman iglesias, queman municipalidades. Entonces le dijimos al gobierno basta”, explicó.

Con respecto a la movilización, aseguró que será un paro total y que “ni un camión va a trabajar desde Arica a Punta Arenas a partir del jueves”.

Finalmente, expresó que desde el sector se encuentran “decepcionados totales de este gobierno, porque no tenemos gobierno, no tenemos presidente” y calificaron como “una vergüenza que una autoridad diga tantas mentiras en tan poco tiempo”.

Lee también: Funcionarios municipales de Quillota enfrentan dos sumarios tras celebrar un cumpleaños en centro de acopio