(Agencia UNO) – Desde la Confederación Nacional del Transporte de Carga hicieron un llamado a que las autoridades tomen medidas tras los ataques a camiones en La Araucanía. “Hemos dado un plazo definitivo y terminal”, señaló el líder del gremio.

El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, dio un ultimátum al gobierno para la pronta aprobación de los proyectos de ley a favor del rubro y la seguridad de los camioneros, luego de los reiterados ataques que han sufrido durante las últimas semanas en la Región de La Araucanía.

De no cumplirse la solicitud en el plazo estipulado, el próximo jueves 27 de agosto, a las 00:00 horas, iniciarán una movilización a nivel nacional “no solo de los camioneros de Chile, sino que de todas las organizaciones y toda la gente de trabajo”.

“Frente a la delincuencia desatada en la nación, y el estado de indefención que hoy tienen todos los ciudadanos de Chile, comunicamos que no queremos más niñas como Monstserrat, no queremos más Juan Barrios, que perdió su vida. Por lo tanto, como CNTC hacemos un llamado a los poderes del Estado de Chile, porque la delincuencia en sus distintas formas no puede seguir en nuestra patria”, sostuvo Pérez.

“Queremos ser muy enfáticos en decir que nuestra obligación permanente es mantener la cadena de abastecimiento, fundamentalmente el abastecimiento elementario a la nación. Estamos conscientes que hoy tenemos un problema muy grave que es el abastecimiento, porque estamos en pandemia, pero ello no significa que vamos a seguir aceptando que la delincuencia, en todas sus formas, siga enseñoreándose en la nación”, añadió.

En esa línea, exigió al Ejecutivo que “a contar de mañana, ponga urgencia a las 13 leyes que tiene el Parlamento y que no ha querido aprobar. Las leyes que están descansando hoy día en el Senado tienen que ser aprobadas con urgencia. Nuestra Confederación hace un llamado a todas las organizaciones gremiales del país a que tenemos estar unidos para exigir que estas leyes sean aprobadas con la debida urgencia y hemos dado un plazo definitivo”.

Respecto a la movilización, Pérez advirtió que “nosotros no estamos para cortar las rutas de las carreteras de Chile, pero sí los camioneros de Chile vamos a estar como un solo hombre, porque no vamos a trabajar ni abastecer a la nación si en el Parlamento no entienden claramente que tienen que sacar estas normativas urgentes para entregar las herramientas al Ejecutivo y eliminar el grave problema que tiene Chile hoy, que se llama delincuencia”.

“Somos personas de diálogo, pero la paciencia se ha terminado. El jueves, a las 00:00 horas, nosotros hemos acordado, con todas las organizaciones de nuestra confederación, una movilización nacional. Entonces, hemos dado el debido plazo para que el poder legislativo apruebe estas normativas y entregar las herramientas necesarias para que el gobierno tenga que hacer el trabajo que tiene que hacer”, sentenció.