Durante esta mañana la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta las dependencias del ex Congreso Nacional, para notificar a la mesa directiva de la Convención Constitucional sobre el inicio de diligencias en la indagatoria por el caso del constituyente Rodrigo Rojas Vade.

La investigación, a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte, busca determinar si es que efectivamente existió un delito de perjurio por parte del representante del distrito 13, a propósito de su declaración de patrimonio e intereses.

Recordemos que Rojas Vade afirmó tener una deuda por 27 millones de pesos a raíz de su supuesto tratamiento para el cáncer, hecho que fue desmentido por él mismo durante el pasado fin de semana.

Horas más tarde el vicepresidente del hemiciclo, Jaime Bassa, se dirigió hasta el Cuartel Borgoño de la PDI para entregar declaraciones respecto al caso en calidad de testigo.

“Es una declaración muy de rutina en el ánimo de colaborar con la investigación y ratificar la denuncia que se hizo presente el día lunes y nada más”, aseguró el abogado en torno a la acusación presentada por la Mesa Directiva Ampliada de la CC, contra Rojas por “hechos que pudiesen revestir carácter de delito”.

En tanto, se espera la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, también se reúna con efectivos de la PDI para prestar sus declaraciones al respecto. Cabe destacar que ambos directivos esperan concretar estas diligencias iniciales lo antes posible, ya que este jueves se votará en general el reglamento de la instancia.

Por otro lado, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió al respecto asegurando que: “esto no es aparentemente solo una mentira puntual, sino que también corresponde a una estrategia de campaña. Una estrategia para recaudar fondos y una estrategia para conseguir votos”.

En esa línea, el secretario de Estado agregó que, “nos parece como Gobierno, oportuno, que se puedan hacer todas las investigaciones del caso para poder identificar cuál es el tipo de delito si es que lo hubiese”.

En tanto, la aparición de la PDI en el ex Congreso generó un fuerte revuelo entre los convencionales, ya que algunos han asegurado que la situación del convencional Rojas ha mermado la opinión pública respecto al trabajo constituyente y este tipo de situaciones impulsan dichos cuestionamientos.

“Tienen que investigar, pero que hayan venido para acá y hacer ese show, yo no lo comparto (…) lo que pasó con Rodrigo, el tiene que asumir su responsabilidad, pero el resto de nosotros, que hagan esta parafernalia para demostrarle a la gente que nosotros no estamos haciendo nada, eso no lo comparto”, aseguró por su parte, la convencional Giovanna Grandón, en torno al operativo de esta mañana.