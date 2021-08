El ex candidato presidencial del Partido Comunista (PC) y actual alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, volvió a conversar con los medios y abordó diferentes temas. La visita de Gabriel Boric a Santiago 1 y el llamado de Fabiola Campillai a “quemar todo” fueron algunos de los tópicos.

En entrevista con Radio Futuro, el jefe comunal fue autocrítico con su campaña, aunque prefirió “no entrar en caricaturas” a su carácter y enfatizó en los “errores comunicacionales” que a su parecer le afectaron, como las dudas en cuanto a la legalización de drogas o la “expropiación de segundas viviendas“.

En esa linea, sostuvo que “en algunos periodistas hay animadversión o mala fe. Yo tuve un par de encontrones en los debates, donde además se nos llevan a lugares comunes que son claras caricaturas”.

Sobre su apoyo a Gabriel Boric (CS), el jefe comunal señaló que por ahora está “levantando el comando de Gabriel en Recoleta“, donde “espera elevar al 50%” los votos del candidato del Frente Amplio. “Si hay otro rol, me lo tendrán que comunicar ellos, yo no espero nada”, expresó.

También se refirió a la agresión que sufrió el candidato oriundo de Punta Arenas al visitar a los detenidos del estallido social en la cárcel Santiago 1 y consideró que dicha visita fue un error: “yo no habría ido jamás, me parece temerario“.

“Si no tengo una relación con los familiares u organizaciones que están detrás de los presos políticos, no entiendo la decisión”, agregó.

Para concluir, el militante comunista se distanció del llamado que hizo Fabiola Campillai, después de conocer que el carabinero que la agredió deberá cumplir la medida cautelar en su domicilio, y manifestó que condena sus declaraciones y no comparte “ningún llamado a la violencia”.

“No comparto ningún llamado a la violencia y nunca lo he hecho. No me gusta y condeno las declaraciones de Fabiola Campillai“, declaró.

Sin embargo, también expresó que le molesta “que la justicia actúe como sabemos con el ex carabinero que disparó esa lacrimógena”.