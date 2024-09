Informe de la PDI vincula a Enel con incendio forestal en Monte Patria donde se quemaron 30 casas

El abogado querellante de la causa citó un informe planimétrico y medioambiental de la Bridesma que apunta a una negligencia por la presencia de árboles y combustible vegetal bajo un tendido eléctrico.

Nuevos antecedentes se han dado a conocer en relación con un incendio forestal que afectó a la comuna de Monte Patria, en la Región de Coquimbo.

Dicho siniestro provocó que se quemaran 30 viviendas y más de 100 hectáreas y además dejó a ocho personas con lesiones de distinta consideración.

Por dicho motivo, en 2023 los vecinos afectados presentaron una querella que se agrupó a otra acción judicial presentada por la Municipalidad de Monte Patria.

Enel es apuntado por informe de la PDI

De acuerdo a lo informado por LUN, un informe elaborado -en medio de la investigación de la causa- por la Brigada Investigadora de Delitos contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bridesma) de la PDI apuntaría con el responsable del hecho.

Este documento corresponde a un informe planimétrico y medioambiental en el que se indica que la hidroeléctrica de Enel en Los Molles no realizó observancia de los lineamientos técnicos referidos a la Ley General de Servicios Eléctricos por lo que habría una negligencia de su parte.

Respecto a dicho informe, el abogado querellante en la causa, Eduardo Lavín, señaló que “el fuego se originó dentro de las dependencias de la central hidroeléctrica y se ocasionó por el corte de un cable del tendido eléctrico al interior de sus dependencias. Se cayó un árbol sobre este cable eléctrico y este cable tomó roce con árboles y césped que no se habían cortado debajo del tendido eléctrico, maleza de dos metros, incumpliendo la norma eléctrica, que dice que no pueden existir árboles debajo del tendido eléctrico, que no puede haber combustible vegetal”.

Desde Enel señalaron que “en nuestra calidad de afectados y denunciantes de estos hechos, como Enel Generación Chile ya tomamos contacto con el Ministerio Público, para aportar todos los antecedentes que nos fueran requeridos y que permiten descartar nuestra responsabilidad en el origen del incendio“.