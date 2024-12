“El INDH no cumple la función para el que fue creado”: Republicanos responden a Boric por emplazamientos a la derecha

Durante la entrega del informe anual del INDH, el mandatario destacó la importancia de su independencia como base para una democracia robusta, mientras que Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, cuestionó el rol de organismo, acusándolo de parcialidad.

Escozor causó en el mundo político de derecha los dichos del Presidente Gabriel Boric durante la ceremonia de entrega del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en la que destacó la importancia de mantener la autonomía del organismo frente a presiones externas, especialmente desde sectores de derecha que han cuestionado su rol y mandato.

“Los derechos humanos tienen que ser respetados en todo tiempo y en todo lugar, porque son la base de la convivencia pacífica y la justicia social. Quiero ser muy explícito en esto. La independencia y la autonomía del INDH son centrales para la construcción de una democracia robusta y de alto estándar”, destacó.

Al respecto, el presidente de Partido Republicano, Arturo Squella, cuestionó el rol de la institución e ironizó sobre la falta de asistencia por parte de parlamentarios de derecha.

“A diferencia de lo que opina el presidente Boric, el Instituto de Derechos Humanos no cumple la función para el cual fue creado. Y de autónomo no tiene nada, solo recordar su intervención en las pensiones de gracia que el mismo presidente Boric les dio a los indultados por el estallido”, sostuvo.

En ese sentido, añadió que actualmente “se violan los derechos humanos de millones de chilenos por parte de los delincuentes, del narcotráfico y del crimen organizado. Cuando no se garantiza la seguridad individual de las personas, no hay derecho humano alguno que se pueda ejercer y eso lamentablemente no lo ve, ni se hace cargo, el INDH. Para ellos no existen estas violaciones”.