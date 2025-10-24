País incendio

Intenso incendio consume empresa de muebles de madera en Pedro Aguirre Cerda

Por Michel Nahas Miranda

24.10.2025 / 12:58

La columna de humo fue visible desde distintos puntos de la capital. Diversas compañías de Bomberos trabajaron el sitio del suceso, que ya se encuentra controlado.

Un fuerte incendio se registró cerca del mediodía de este viernes en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Según los primeros informes, el siniestro se originó en la intersección de las calles Carlos Valdovinos con Los Talaveras, específicamente en las dependencias de una empresa de muebles de madera.

Los primeros informes de Bomberos apuntan que no hay lesionados producto de las llamas.

