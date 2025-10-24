Intenso incendio consume empresa de muebles de madera en Pedro Aguirre Cerda

La columna de humo fue visible desde distintos puntos de la capital. Diversas compañías de Bomberos trabajaron el sitio del suceso, que ya se encuentra controlado.

Un fuerte incendio se registró cerca del mediodía de este viernes en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Según los primeros informes, el siniestro se originó en la intersección de las calles Carlos Valdovinos con Los Talaveras, específicamente en las dependencias de una empresa de muebles de madera.

La columna de humo fue visible desde distintos puntos de la capital. Diversas compañías de Bomberos trabajaron el sitio del suceso, que ya se encuentra controlado.

𝗜𝗡𝗖𝗘𝗡𝗗𝗜𝗢 | #Ahora el CB de Metropolitano Sur se encuentra trabajando en 4to Batallón de #Incendio que afecta a distribuidora de neumáticos en Av. Carlos Valdovinos y Los Talaveras, comuna de #PedroAguirreCerda. pic.twitter.com/tQOLY1e92z — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) October 24, 2025

Los primeros informes de Bomberos apuntan que no hay lesionados producto de las llamas.