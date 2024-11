“Pensé que me iban a disparar”: Antonella Ríos relata como fue la encerrona que sufrió con Marcelo Barticciotto

La actriz además lamentó el estado de inseguridad que vive la capital, señalando que cada vez es más difícil circular por las calles en ciertas horas y condiciones

La madrugada de este viernes, el exfutbolista Marcelo Barticciotto y la actriz Antonella Ríos fueron víctimas de un violento asalto en la comuna de Ñuñoa, en la Región Metropolitana.

El incidente, calificado como una “encerrona” por la actriz, ocurrió pasada la medianoche en la intersección de las calles General Gorostiaga con Pucará.

La pareja se desplazaba en un vehículo cuando fueron interceptados por una camioneta. En declaraciones a TVN, Antonella Ríos describió el impacto del suceso y cómo los dejó en estado de shock.

“Como todos sabemos, esto se reitera día a día en diferentes comunas, no solamente en algunas, sino alrededor de toda Santiago”, expresó Ríos, enfatizando la sensación de vulnerabilidad ante este tipo de delitos.

Ríos relató que en el momento del asalto sintió temor por su vida y la de sus seres queridos.

“Pensé, fríamente hablando, que me iban a disparar o a pegar porque no estaba rindiendo a sus requerimientos, no estaba colaborando“, afirmó. Además, añadió que el hecho de no poder reaccionar ante una situación tan inesperada fue profundamente perturbador:

“Pensé en mis hijos, en mi vida, en nosotros, que no nos pasara nada. Esa sensación de estar atrapada, sin posibilidad de moverte, es muy chocante”.

La actriz lamentó el estado de inseguridad que vive la capital, señalando que cada vez es más difícil circular por las calles en ciertas horas y condiciones. “Uno ya no puede estar en la calle llevando cosas de valor. Resguardarse, aunque suene terrible, se ha vuelto necesario“, concluyó.