Reajuste en sueldos y colación: Las demandas de la huelga en el Aeropuerto Pudahuel que comenzó hoy y extendería por 30 días

Este jueves inició la huelga de trabajadores de Nuevo Pudahuel, la primera en 25 años de administración concesionaria del terminal aéreo. Los funcionarios se manifiestan de forma pacífica exigiendo mejores condiciones laborales. En tanto, la empresa descartó impacto en el servicio.

A las 7:00 horas de este jueves comenzó la huelga de trabajadores de la empresa concesionaria que administra el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Pudahuel.

Los funcionarios, pertenecientes a la sociedad concesionaria Nuevo Pudahuel, exigen principalmente reajustes en sueldos y bonos de colación. Para ello se manifiestan de forma pacífica en las dependencias del recinto.

Esta es la primera movilización de estas características en 25 años desde que la administración del terminal aéreo está a cargo de terceros.

La movilización ocurre ad portas de Fiestas Patrias, periodo en el que, desde la administración del aeropuerto, estiman que viajen 728 mil pasajeros entre el viernes 13 y el domingo 22 de septiembre.

¿Cuáles son las demandas?

Julio Prado, presidente del sindicato de trabajadores de Nuevo Pudahuel, dijo a CNN Chile Radio que, como funcionarios, “ciertamente queremos reajustabilidad en el sueldo (…), que nos den un buen término de colación”.

Al respecto, comentó que desde la compañía les ofrecieron aumentar este bono en $6.000 a 2026, algo que no fue bien recibido por el gremio, ya que sería aceptar “sin saber que, a lo mejor en dos años, el almuerzo que hoy día cuesta $9 mil me va a costar $15 mil”, sostuvo.

Pese a ello, Prado manifestó: “Esperamos que la empresa se manifieste, nos llame a conciliar esto y podamos llegar a un buen acuerdo. Que esto no se propague por los 30 días que se supone que es inicialmente”.

En ese sentido, recordó que está contemplado que la huelga se extienda por 30 días, y “después nos podemos recién sentar ahí a negociar si la empresa no se pronuncia antes”.

Finalmente, el líder sindical comentó que “la DGAC está hoy día está apoyando este movimiento, es cosa que nosotros llamemos a los demás sindicatos que nos apoyan hoy día y podemos llegar a paralizar el aeropuerto. Entonces, nosotros no queremos llegar a esa instancia”.

Reacción de la empresa

En medio de la movilización, Manuel Valencia, subgerente de Comunicaciones de Nuevo Pudahuel, en entrevista con CNN Chile Radio, comentó que este jueves se ha visto una operación “bastante regular” y que se ha cumplido el plan de contingencia que había sido definido con los trabajadores.

“Hemos tenido alrededor de 40 vuelos desde las 7:00 de la mañana hasta ahora, tanto nacionales como internacionales, y todos se han ido cumpliendo en horario, así que no hemos visto ningún impacto. Los trabajadores se han manifestado de forma pacífica, y agradecemos que no hayan interrumpido hasta ahora el servicio y que no hayan afectado a los pasajeros”, agregó.

Respecto a la polémica por el bono de colación, el representante afirmó que “no todo el aeropuerto tiene precio absolutamente caro como se ha establecido, como que fuera una sola tarifa. Hay distintas alternativas y variedades, no solamente para ellos, hay 15 mil trabajadores de distintos servicios públicos y aerolíneas que conviven diariamente en el aeropuerto, hay descuentos relacionados con la tarjeta de ingreso al aeropuerto”.

En ese sentido, aseguró que la oferta se ha hecho basándose en lo que la empresa puede ofrecer, considerando las condiciones financieras “muy restringidas” que presenta como consecuencias de la pandemia del COVID-19 donde disminuyó el flujo de pasajeros.