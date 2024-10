Funcionarios del Hospital San Borja denuncian filtraciones de aguas servidas: “Me llovió caca en la cabeza”

Las filtraciones, según lo señalado por las profesionales del centro hospitalario, ocurren en diferentes pasillos y sectores del hospital, siendo más recurrentes en áreas como la UTI y la UCI.

Trabajadores del Hospital San Borja han denunciado la presencia de filtraciones de aguas servidas que afectan directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro médico. Esta situación ha generado preocupación tanto en el personal de salud como en los pacientes debido a los riesgos asociados.

La doctora Francisca Ríos, médica del hospital, expresó su frustración ante la falta de respuesta por parte de las autoridades. “Desde agosto de 2020 tengo videos que muestran las filtraciones de aguas servidas, pero no obtuve ninguna respuesta”, señaló.

La profesional destacó que esta situación compromete la seguridad de sus pacientes: “No puedo garantizar la seguridad de mis pacientes, porque cae agua. A veces me dicen que es limpia, pero es agua contaminada“.

Ríos también relató una situación extrema vivida recientemente: “Anoche seguimos recibiendo pacientes, y después de que me llovió caca en la cabeza, seguí atendiendo tanto en la UCI como en la UTI“.

Visiblemente afectada, agregó: “He pedido explicaciones desde el 2020, pero ya me cansé. Siento pena y rabia porque no me escuchan. Hay una indolencia y falta de empatía que es inaceptable”.

Por su parte, la doctora Viviana Vallejos, colega de Ríos, también denunció las filtraciones y la gravedad de la situación.

“Estamos enfrentando filtraciones de aguas servidas. No hace falta hacer análisis, el olor en nuestra residencia es inconfundible“, afirmó.

Vallejos subrayó la peligrosidad del problema, indicando que “las filtraciones atraviesan los ductos eléctricos“, recordando además el incendio grave ocurrido en el hospital en 2021, cuyas consecuencias siguen afectando a la institución.