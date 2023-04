Tras la confirmación de la muerte del cabo primero Daniel Palma, quien fue baleado durante una fiscalización en la comuna de Santiago, su hermano, Mauricio Palma, lo recordó y se refirió al ataque, manifestando que “a él le hubiera gustado que lo respaldaran”.

¿Qué dijo?

Durante la madrugada de este jueves, el hermano del mártir número 1.233 de Carabineros habló frente a los medios de comunicación ubicados a las afueras de la ex Posta Central, donde el funcionario estuvo internado de extrema gravedad a causa de dos balazos que recibió en su cabeza y, posteriormente, murió a causa de sus heridas.

“Me quitaron a mi hermano, me lo arrebataron. Hace poco habíamos hablado y le pedí que se cuidara (…), es un golpe que no se lo doy a nadie. Éramos siete hermanos, ahora somos cinco”, lamentó.

🔴#CNNPrime | AHORA: "Me quitaron a mi hermano, me lo arrebataron. Hace poco habíamos hablado y le pedí que se cuidará, él tenía vocación por su trabajo y amaba ser Carabinero", expresó Mauricio Palma.@tv_monica

📡https://t.co/O6m2VH17EP pic.twitter.com/X0MTmCl6vm — CNN Chile (@CNNChile) April 6, 2023

En esa línea, pidió al mundo político llegar a un consenso para mantener “la preferencia de la vida —de los funcionarios— por sobre unos monstruos que disparan a matar, van a su casa, duermen y al día siguiente salen a hacer lo mismo, como si nada”.

“No es posible que las personas que están a cargo de nosotros, de cuidarnos, no tengan las facultades y respaldo, que tengan miedo incluso de defenderse ellos mismos”, aseveró.

“Mi hermano era el más fuerte de todos, tenía una madurez impresionante, nos dejaron sin él. Me quitaron a mi hermano, me lo arrebataron, hace poco hablé con él y le pedí que se cuidara. Él siempre tuvo vocación por su trabajo, amaba ser carabinero. A él le hubiera gustado que lo respaldaran”, concluyó Mauricio Palma.

También leer: “Padre de un niño de 4 años y esposo de funcionaria embarazada: ¿Quién era Daniel Palma, el carabinero asesinado en Santiago?”

Tercer carabinero asesinado en un mes

Daniel Palma es el tercer carabinero asesinado en un mes, tras los asesinatos de Alex Salazar y Rita Olivares.

Cerca de las 21:10 horas, Palma acudió en motocicleta a realizar una fiscalización tras recibir información de disparos en el sector de San Diego, Avenida Matta y Arturo Prat.

Desde el vehículo fueron ejecutados al menos dos disparos, impactando uno de ellos en la cabeza del cabo primero.

Luego de ser intervenido por un equipo de neurocirugía, Palma murió en la ex Posta Central.