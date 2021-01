Militantes del PPD enviaron una misiva a la directiva del partido para condenar el retiro de Teresa Valdés y de Leslie Sánchez de la lista de inscripción de candidaturas para la Convención Constituyente, considerando que ambas habían aceptado la asignación en los distritos 13 y 7, respectivamente.

En dicho documento plantean que “se han vulnerado principios intransables del partido respecto de garantizar el acceso paritario de las mujeres a cargos de responsabilidad política y ciudadana, reflejados en nuestro Congreso Nacional de 2019 que declaró al partido como una entidad política feminista”.

En el caso de Teresa Valdés, particularmente, se destacó su carrera como emblema del feminismo chileno y sus contribuciones al “avance de las mujeres en el país por décadas”, quien había aceptado suscribirse a dicha lista de manera independiente pero mediante un cupo del PPD.

Lo ocurrido, según plantean, produce un “daño profundo a la imagen del partido, estigmatizándolo como un partido machista y clientelista frente a las mujeres y a la ciudadanía progresista, un partido que no parece estar haciendo el análisis político que requiere un nuevo Chile”.

“Blindar las candidaturas de hombres, en desmedro de mujeres tanto o más competentes y elegibles, es una afrenta a todos y todas las militantes y remite al partido a las peores prácticas clientelistas del pasado”, agregaron.

Cabe indicar que dicha misiva fue firmada por figuras políticas como Carolina Tohá, ex diputada; Adriana Muñoz, presidenta del Senado; Adriana Delpiano, ex ministra; Carola Marzán, diputada; Helia Molina, ex ministra de salud; entre otras, quienes amenazan con renunciar al partido frente a los recientes hechos detallados.

De esta manera, buscan emplazar a la directiva del partido para “comprometerse de inmediato y concretamente mediante un anuncio público: a asegurar la paridad para las próximas elecciones parlamentarias y de Cores, en las circunscripciones donde las mujeres candidatas tengan las máximas posibilidades de éxito”.

Presidente del PPD

Por su parte, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, respondió a esta interpelación asegurando que dichas candidaturas fueron bajadas debido a que “la cantidad de personas de nuestro partido e independientes cercanos que mostraron interés superó con creces la capacidad de participación en dicho acuerdo. Por ello, no todos y todas los que tenían interés podían estar en el pacto, y muchas veces eso implicó tomar decisiones difíciles”.

Pero al mismo tiempo, el ex ministro destacó que en estas inscripciones “el PPD consiguió 34 candidaturas en el pacto que denominamos Lista del Apruebo, de las cuales 18 son mujeres y 16 son hombres, siendo primera vez en la historia de nuestro partido que en una elección colegiada llevamos más mujeres que hombres”.

Explicó que en el caso de Teresa Valdés, específicamente, se acordó como pacto llevar solo un cupo para el distrito 13 por cada partido, debiendo optar por un hombre de acuerdo con la distribución de paridad. Sin embargo, aseguró que le ofrecieron postular por el distrito 8, opción que ella descartó.

“En el caso del distrito 7, al PPD le correspondía llevar solo una mujer y teníamos dos grandes candidatas. No había otra opción excepto la democracia y optamos por la ex ministra Paola Tapia“, dijo Muñoz sobre la candidatura de Leslie Sánchez.