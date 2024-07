“Hay algunos que no tendrían problema en volver a dar un golpe de Estado”: La dura arremetida del Partido Comunista contra Republicanos

"Yo tengo profundas diferencias con Republicanos, pero jamás se me ocurriría decir 'mire hay que exterminarlo'", aseguró Bárbara Figueroa.

Los dichos de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado en contra del Partido Comunista sigue generando rechazo en la tienda liderada por Lautaro Carmona.

La militante republicana en una entrevista radial afirmó que “ojalá el Partido Comunista no existiera en Chile”. Dichos que desataron una gran polémica y críticas al partido formado por José Antonio Kast.

Es así como este miércoles, en diálogo con Radio Nuevo Mundo, la secretaria general comunista, Bárbara Figueroa respondió en duros términos a Republicanos.

“Hoy estamos enfrentados a sectores políticos, particularmente la extrema derecha, Republicanos y también Chile Vamos, que acompaña silenciosamente toda esta ofensiva de los sectores más regresivos de nuestro país, donde se ha puesto mucho énfasis en el debate sobre el anticomunismo”, indicó.

“Y lo que se hace detrás de esto es instalarle el miedo a la ciudadanía, de decirle ‘mire, acá estamos frente a un partido que no se hace cargo de los desafíos de la gente, que está por la violencia, que es octubrista’ o sea toda esta caricatura que han tratado de construir en torno al PC, que ha llevado a la secretaria general de Republicanos a decir lo que probablemente muchos desearían, que es que ojalá el PC no exista. Bueno, eso fue lo que trataron de hacer en dictadura, exterminarnos, no pudieron”, complementó.

Y en ese sentido Figueroa arremetió contra la tienda de Kast al indicar: “Que se explicite por parte de Republicanos que ojalá por ellos no existiera el PC da cuenta de que aquí hay algunos que, después de más de 50 años, no tendrían ningún problema en volver a dar un golpe de Estado si eso significa poder imponer sus ideas a fuerza”.

“Yo tengo profundas diferencias con Republicanos, pero jamás se me ocurriría decir ‘mire hay que exterminarlo’. Quiero que en el debate de ideas veamos quién tiene más fuerza”, cerró.