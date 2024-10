Madre de mujer que denunció a Monsalve rompe el silencio: “Mi vida se terminó ese día, ya no me quedan lágrimas”

El sábado recién pasado, la denunciante presentó una querella por violación contra el exsubsecretario ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

La madre de la mujer que presentó una denuncia por presunta violación en contra del ahora exsubsecretario Manuel Monsalve, rompió el silencio sobre el caso. “Mi vida se terminó ese día”, sostuvo.

¿Qué dijo la madre de la denunciante?

Según consignó Meganoticias, la progenitora detalló lo que ha significado el hecho para ella y su familia. “Yo estoy destrozada, para mí, mi vida se terminó ese día. Son detalles que me duelen mucho”.

En esta línea, dijo estar recibiendo tratamiento psicológico. “Yo soy una mujer mayor (…), eduqué a una ingeniera con tanto sacrificio para haber pasado por esto. Entonces hay que dejar que la investigación siga”.

“Esto es demasiado delicado, es grave. Ella nunca había pasado por una crisis así, por algo ella estaba trabajando donde estaba trabajando. Ella estaba subiendo en su carrera, yo estaba feliz, pero la vida se nos truncó a nosotros”, agregó la mujer.

Finalmente, cuestionó la versión que dio el exsubsecretario: “Quisiera contar tantas cosas, pero no puedo”. “Fue horroroso. A mí no me quedan lágrimas(…). Mi hija me contó todo. Esto estalló, explotó y ahora hay que dejar que la justicia haga lo que tiene que hacer”.