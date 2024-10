“Había que convencer a los políticos de que ésta era la forma”: Fernando Paulsen y Carolina Urrejola revelan trastienda de inédito clip de la campaña del “NO”

Los conductores de CNN Chile Radio comentaron el inédito registro obtenido por Urrejola. Paulsen, quien participó en la franja del NO como jefe de noticias, contó que el clip fue parte de una conversación estratégica crucial para que finalmente se aceptara el enfoque de la franja por parte de los liderazgos políticos.

“Yo estaba ayer en mi escritorio y me llega un mensaje telefónico y me dicen: ‘Carola, mira lo que encontré’“.

Así comenzó ese viernes el relato de la periodista y conductora de CNN Chile Radio AM, Carolina Urrejola, sobre el particular hallazgo inédito que se revelaría momentos después de forma inédita: un video de 2 minutos y 18 segundos que contenía el boceto de lo que finalmente sería el jingle de la campaña del “NO”, hecho con imágenes de comerciales chilenos y extranjeros, con una música casi idéntica a la final, pero con una letra que sufriría cambios importantes.

“Es un máster de video en la productora que realizó la campaña”, dijo la también directora de CNN Chile Radio. “Es una toma que solo conoció la gente que estuvo detrás de la campaña y que compartimos en exclusiva con ustedes, el spot inédito”, continuó Urrejola mientras se exhibía el video.

Pero una particularidad es que junto a ella estaba un protagonista del hecho: el periodista Fernando Paulsen, quien conduce el programa matinal con Urrejola, y que en 1988 era el jefe de noticias de la Franja del NO. “Es una maqueta que nadie conoce, excepto la gente que estuvo ahí, como Fernando Paulsen”, dijo la periodista, para que luego Paulsen comenzara a relatar el contexto y la razón de la existencia del boceto, que salía por primera vez a la luz pública tras 36 años de la campaña y en la víspera de la conmemoración del triunfo del NO.

“Uno se olvida que había que convencer a las personas que generaban la campaña del “NO” de que se podía enfrentar a la dictadura con mensajes. Y lo que estamos viendo es una maqueta: son trozos de películas, son trozos de documentales, cosas de comerciales. Se lo mostraron al comando del “NO”, y le dijeron: ‘esto es lo que queremos hacer, pero con ciudadanos chilenos'”, partió el recuerdo del periodista.

“La letra todavía no estaba terminada, la estaba haciendo Jaime Aguirre con Sergio Bravo, y todavía no estaba finalizada, entonces es un poco distinta en algunas cosas a la que salió finalmente”, continuó Paulsen. “Se mostró todos los políticos que eran parte del consejo directivo de la Fiscalía. Enrique Silva Cimma, Gabriel Valdés, Genaro (Arriagada), por cierto. Si tú ves muchas de estas escenas son extranjeras, no tienen nada que ver con Chile, son cortos de documentales que se pegaron para mostrar lo que queríamos hacer”, añadió el conductor.

“Finalmente se hace, se aprueba, y en (la productora) Filmocentro Jaime de Aguirre y su equipo arma el spot que finalmente salió al aire”, dijo Paulsen.

Los motivos de los cambios en la letra

En ese momento, Urrejola le comentó a Paulsen que había conversado con De Aguirre tras recibir el registro y que éste le añadió algunos datos. “Estaba súper sorprendido también con el material, me dijo que lo armó Francisco Vargas, que fue director de Tolerancia Cero. Pero la letra era mucho más dura y directa respecto de lo que se vivía en dictadura: dice ‘porque siento el pan amargo si no tengo libertad’, ‘porque creo que el exilio es una forma de matar’, ‘porque tengo una conciencia que no se puede comprar’, ‘por un pueblo de hombres libres y que vuelva la verdad’, ‘vamos a decir que no a la muerte y el dolor’, ‘vamos a decir que no en nombre de la verdad’, ‘vamos a decir que no a la injusta desigualdad'”, relató la periodista.

Paulsen asintió y profundizó en los motivos del cambio a la versión que finalmente sería la oficial. “Cuando se presenta esto, lo que estábamos ahí, se produce una discusión sobre si es que debiéramos ser tan duros, tan brutales o debiéramos incorporar también a gente que eventualmente está insatisfecha con la dictadura, pero que formó parte un poco de su génesis y de su creación. Entonces, no es que se haya suavizado, sino que se puso más transversal”, señaló el conductor.

Ambos allí comentaron las particulares referencias de las imágenes de comerciales, que entre otros, incluían segmentos de spots de Coca Cola, Pepsi, Kodak e incluso la aparición de un jovencísimo Bruce Willis en un extracto usado desde un comercial de Levi’s.

“¿Por qué había que hacer esto? Porque había que convencer a los políticos de que esta era la forma de hacer la franja. Era porque nosotros durante toda la franja no basureamos nunca a los rivales, en este caso, que era el Sí, nunca. Y había que hacerlo y mostrarlo para que se entusiasmaran con esta idea de no confrontación directa, sino que confrontación de ideas y de esperanzas”, sentenció Paulsen sobre la razón tras el boceto que, tras 36 años, se dio a conocer en exclusiva por CNN Chile.

Mira la conversación de Carolina Urrejola y Fernando Paulsen en CNN Chile Radio AM sobre el inédito boceto del jingle del NO: