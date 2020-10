“Me dispararon y perdí la vista por protestar contra la desigualdad en Chile. Necesitamos seguir exigiendo justicia”, es el título de la columna que Gustavo Gatica escribió para la revista TIME. En ella, el joven estudiante expuso su caso e hizo un llamado a que nunca más se repitan las violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

“Mi vida cambió por completo el 8 de noviembre del año pasado“, comienza el texto. “Ese día, oficiales de Carabineros me dispararon en ambos ojos, dejándome completamente ciego. ¿Por qué me dispararon? Por ejercer mi derecho a protestar”.

El estudiante de psicología continúa recordando cómo ocurrieron los hechos ese día de noviembre, semanas después del estallido social. “Las protestas comenzaron debido a un incremento en el precio del transporte público, pero ese fue sólo el gatillante luego de décadas de injusticia“, escribió Gatica.

“En Chile, exigir tus derechos siempre implica un cierto nivel de riesgo. No hay garantías de que regresarás a salvo a tu hogar. Cuando sales a una protesta, vas preparado con un casco y una mascarilla para protegerte del gas lacrimógeno. Pero no hay forma de protegerse de los disparos de Carabineros”, continuó.

En su columna, el joven hizo un recuento de los más de 12.500 heridos y al menos cuatro muertos que reportó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), así como las 460 personas que resultaron con mutilaciones oculares hasta marzo de este año.

“La intención de las autoridades era clara: herirnos como castigo por atrevernos a manifestarnos“, añadió.

Asimismo, el joven recordó lo difícil que le fue adaptarse a la ceguera, la que derivó a que en agosto pasado se determinara prisión preventiva decretada en contra del ex uniformado formalizado por los disparos en su contra.

“Las autoridades me han estado actualizando en el progreso de la investigación por mis lesiones. Ha habido muchos retrasos, pero en agosto, luego de nueve meses, ellos arrestaron a Claudio Crespo, un teniente coronel de Carabineros, como el presunto perpetrador“, escribió.

Además de valorar la importancia de los organismos internacionales en lo sucedido en el país, asegurando que “desafortunadamente la represión en Chile no ha parado“, expuso que “las fuerzas armadas aparecen en las protestas, pero no están entrenadas para mantener el orden público; al contrario, están entrenadas para la guerra”.

“Lo que me da esperanza sobre el futuro del país es el plebiscito para redactar una nueva Constitución. No cambiará las cosas de la noche a la mañana, pero creo que será un gran paso hacia delante. Si tiene éxito, la nueva Constitución debe basarse en el respeto y las garantías de los derechos humanos. También necesitamos una total reestructuración de Carabineros. No podemos permitir que sigan hiriéndonos”, escribió Gustavo.

La columna finaliza haciendo un llamado a continuar demandando justicia y reparación en todos los casos de violaciones a los derechos humanos, así como “estar alertas y seguir los procesos legales de manera tal que los perpetradores y los políticos que son responsables enfrenten la justicia“.

“La represión que hemos experimentado en Chile en el último año no debe repetirse jamás“, concluye Gustavo Gatica.

