Cortes de luz: Grupo Saesa rechaza Procedimiento Voluntario Colectivo del Sernac por considerarlo “innecesario”

La medida implica que cerca de 400 mil personas afectadas por los prolongados cortes de luz no recibirán indemnizaciones. En ese contexto, el Sernac impulsará una demanda colectiva contra el Grupo Saesa.

Ante el sistema frontal y las intensas rachas de viento que se desarrollaron a comienzos de agosto, las cuales provocaron prolongados cortes de luz en la zona centro-sur del país, el Grupo Saesa anunció que no aceptará iniciar un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC). Esta decisión impacta negativamente a los clientes, ya que no podrán acceder a compensaciones adecuadas.

Cabe mencionar que el Grupo Saesa incluye a las empresas eléctricas Saesa, Frontel, Luz Osorno y Edelayse.

La distribuidora eléctrica informó que realizará descuentos en las boletas, pero argumentó que estos “superan lo que establece la ley”, asegurando que son compensaciones superiores y más expeditas que las legales, por lo que consideran “innecesario” aceptar el PVC.

El cruce con el Sernac

Desde el organismo afirmaron que la postura de la empresa no se alinea con lo establecido en la Ley del Consumidor ni con las compensaciones definidas, más allá del descuento mínimo que garantiza la Ley Eléctrica.

Según datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), recogidos por el Sernac, se estima que los clientes afectados por los cortes de energía eléctrica, atribuibles al Grupo Saesa, podrían estar entre 380 mil y 453 mil, principalmente en la zona sur del país.

Lo anterior implica que este grupo de afectados no recibirá una compensación económica, ya que la decisión de Saesa se tomó de manera unilateral sin considerar al Sernac. Al no someterse a un PVC, la empresa no estará sujeta a una auditoría ni a un proceso de consulta pública.

“Si la empresa considera innecesario un PVC compensatorio, nosotros consideraremos del todo necesario demandarlos colectivamente”, afirmó Andrés Herrera, director del Sernac. Además, precisó que podrían exigir multas cercanas a 38 millones de dólares y buscarán obtener las máximas compensaciones para los clientes afectados.

No obstante, en caso de optar por una demanda colectiva, podrían pasar años antes de que se consiga una compensación.