Pese a la mejoría en las cifras del coronavirus en la Región Metropolitana, el Gobierno descartó modificar el horario de inicio del toque de queda para así acortarlo.

El Ministerio de Salud analizó la posibilidad de tomar dicha medida luego que lo pidieran los gremios gastronómicos. Varias comunas de la región han avanzado de fases y, de acuerdo al Informe Epidemiológico, es la zona con la menor tasa de casos activos.

Durante el informativo realizado por el Minsal los días jueves, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, dijo que “se analizó hoy día largamente esta inquietud y, por ahora, si bien es cierto que las cifras muestran una cierta tendencia a la mejoría en estas últimas semanas, todavía nos parece que la situación es bastante precaria a nivel del sistema asistencial“.

Además, recalcó que “el número de fallecidos todavía es muy elevado, y hasta que no tengamos un cierto alivio en las cifras, mantendremos esta medida”.

Pese a ello, acotó que “si las cosas evidentemente van mejorando, se puede reconsiderar”.

La postura del Gobierno es compartida por el ex ministro de Salud Jaime Mañalich. En entrevista con CNN Chile, el ex secretario de Estado dijo que él es más bien “partidario de aumentar las horas de toque de queda, no disminuirlas, sobre todo en aquellos lugares donde se ha producido mayor densidad de población”.