Finalmente el gobierno dio un paso atrás en cuanto a la determinación de no vacunar contra el COVID-19 a los ciudadanos extranjeros que se encuentren en situación irregular en el país, luego que la subsecretaria de Salud, Paula Daza, asegurara que este grupo de personas sí tendrá acceso a su inoculación.

La autoridad sanitaria finalmente corrigió al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, quien leyó la serie de requisitos que una persona debe cumplir para ser vacunada en el país, excluyendo explícitamente a quienes estén de forma irregular.

“Es muy importante lo que se ha aclarado, porque podría haberse prestado para algunos equívocos”, dijo el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, en Hoy Es Noticia. “Chile es claramente un país que ha tenido olas migratorias sucesivas a lo largo de los años. (…) El sistema de salud de Chile ha sido extraordinariamente acogedor con los inmigrantes”.

En ese sentido, la ex autoridad sanitaria indicó que la salud “es un asunto colectivo”, destacando la inclusión de personas en situación irregular y autodenunciadas a Fonasa A. “Dejar un grupo de personas hacinadas, sin alimentarse adecuadamente, sin tener recursos, como un bolsillo no inmunizado produce no solo un gravísimo riesgo y una penuria humanitaria, sino un riesgo para todo el resto de la ciudadanía. En este barco de la salud vamos todos”, dijo Mañalich.

Y si bien el canciller Allamand incluso indicó que grupos de personas ya estaban organizándose para realizar el “turismo médico” que mencionó un reportaje peruano, el doctor sostiene que “sobrerreaccionamos”.

“Es evidente que los mecanismos para controlar ese ‘turismo de vacunas’ son bastante fáciles de implementar en aeropuertos, en puertos terrestres”, añadió.

Por otro lado, el doctor Mañalich descartó que sea una buena medida reducir o eliminar el toque de queda, asegurando que incluso preferiría que se extendiera su duración: “Soy más bien partidario de aumentar las horas de toque de queda, no disminuirlas, sobre todo en aquellos lugares donde se ha producido mayor densidad de población”.

Finalmente, afirmó que una tercera ola de contagios podría vivirse en otoño-invierno, pero con una letalidad mucho más baja, así como también el número de hospitalizados.