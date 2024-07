Gobierno nuevamente aclara críticas de Boric contra empresarios: “Es un llamado a fortalecer la alianza público-privada”

En medio de la conmemoración por los 53 años de la nacionalización del cobre, el presidente una vez más apuntó contra el mundo empresarial, diciendo que en el sector “no cayó bien” el anuncio por la Estrategia Nacional del Litio, pero que “no importa, porque no les caemos bien”.

Este viernes, el Gobierno nuevamente aclaró críticas del presidente Gabriel Boric contra el mundo empresarial. Esto luego de que el mandatario apuntó contra parte del sector privado a raíz de la Estrategia Nacional de Litio.

¿Qué pasó?

Ayer, el mandatario fue al Gimnasio Club Chuquicamata (Región de Antofagasta) para ser parte de la ceremonia de conmemoración por los 53 años de la nacionalización del cobre. Desde allí, valoró los logros que ha tenido la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) en “una industria clave, el litio”, e hizo énfasis en la importancia de avanzar en alianzas público-privadas.

En esa línea, recordó el anuncio que hizo en su Cuenta Pública del pasado 1 de junio, donde presentó la Estrategia Nacional del Litio, que “fue motivo de debate”.

“Y en el sector del gran empresariado no cayó bien, pero no importa porque no les caemos bien“, afirmó. Sin embargo, también sostuvo que, como Gobierno, tienen que trabajar juntos, “porque la colaboración público-privada es necesaria, pero acá las decisiones se toman soberanamente por los gobiernos soberanamente elegidos”.

Junto a ello, dijo que cuando tomaron dicha decisión, les advirtieron que las empresas extranjeras u otras compañías no tendrían interés en la estrategia del litio, pero que tras el anuncio han recibido más de 80 declaraciones de interés formales “cuando abrimos las licitaciones en materia del litio, para ser socios con Codelco. Entonces estamos avanzando, y estamos tomando decisiones de largo plazo con una perspectiva soberana”.

Gobierno aclara críticas

Las palabras del presidente han causado cierta molestia y cuestionamiento, por lo que desde el Gobierno salieron a aclarar sus palabras y reforzar el llamado a fortalecer la alianza entre el Estado y el mundo privado.

En entrevista con Radio Duna, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, dijo este viernes que las palabras del presidente Boric “son un llamado a fortalecer la articulación público-privada. Eso es lo que está haciendo el presidente, en particular en ese caso referido al tema del litio, pero (también) en términos generales”.

En el fondo, según el secretario de Estado, eso es lo que hizo el mandatario con sus palabras: “Decir ‘mire, lanzamos esta estrategia, al principio se criticó mucho diciendo que no iba a despertar interés, y lo que ha ocurrido es todo lo contrario’. Hay un fuerte interés y, por lo tanto, hay que fortalecer esa aproximación público-privada, que es lo que ha estado presente en la estrategia del litio y en general en la estrategia económica del Gobierno”.

De este modo, Grau destacó que el Gobierno tiene una “buena relación” con el sector privado. Un encuentro que está enfocado “en los temas que le importan a las y los chilenos, que es aumentar la inversión, aumentar los empleos”.

“El mandato que nos ha dado el presidente Boric a través del gabinete de crecimiento y empleo es mucha articulación público-privada para acelerar ese crecimiento y en ese proceso, que es mi día a día con los empresarios, tenemos una muy buena relación”, sentenció.

Horas después, se le consultó sobre esta misma situación a la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, durante un punto de prensa que realizó en el Palacio de La Moneda. “El presidente ha sido muy claro en separar aguas. En nuestro país podemos tener buenas relaciones, malas relaciones, alguien caernos bien, alguien caernos mal, pero lo importante es la alianza público-privada, y eso es lo que se sostiene independientemente si a un empresario o gremio le gusta o no el Gobierno”, respondió.

Por lo tanto, como Ejecutivo, refuerzas los dichos del mandatario, quien “ha sido muy claro y categórico, que, para el desarrollo del país, y para nuestro Gobierno, la alianza público-privada es importante. Es importante para el crecimiento económico, para las inversiones, la innovación, desarrollo tecnológico, generación de empleo, nos caiga bien o mal el presidente de turno”.

“Eso deberían, obviamente, tenerlo bien claro todos y todas, y ni siquiera es un tema de cuestionamiento, porque es parte obviamente de lo que constituye el diálogo democrático, que no se basa en amistadas. Se basa en objetivo país”, finalizó.