La consejera constitucional y presidenta de Evolución Política (Evópoli), Gloria Hutt, descartó que exista un quiebre en Chile Vamos, luego que el partido decidió no apoyar la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

El libelo impulsado por parlamentarios de Renovación Nacional (RN) y apoyado por la Unión Demócrata Independiente (UDI) fue rechazado el miércoles en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados por 69 votos a favor y 78 en contra. Esto generó celebración en el Gobierno y el oficialismo, pero que también trajo consecuencias políticas en la coalición opositora.

En la misma jornada, el diputado, secretario general de RN y coautor de la acusación constitucional, Diego Schalper, dijo que “decisiones como esta obviamente son una puñalada al corazón de Chile Vamos”; mientras que el jefe de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Guillermo Ramírez expresó: “No entendemos las razones, no las compartimos, pero estas diferencias las vamos a resolver en casa, no en los medios de comunicación”.

En tanto, el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, pidió una “reunión de urgencia” en la coalición.

Por su parte, la senadora Paulina Núñez (RN) aseguró que “no tiene sentido estar en la misma coalición con Evópoli”.

Hutt: “No hay ninguna relación rota”

En entrevista con Canal 13, Gloria Hutt comentó que los dichos de Núñez “tienen harto sentido porque nosotros somos parte de los fundadores de Chile Vamos, los tres partidos, y llevamos mucho tiempo trabajando en conjunto”.

No obstante, comentó que “no es primera vez que votamos distinto, y ese respeto por la decisión que cada uno toma es bien fundamental en esa misma convivencia que tenemos dentro de la coalición. Por ejemplo, en el matrimonio igualitario votaron distinto que nosotros y eso no significa que uno quiebre en la alianza. La alianza se sustenta en una visión de país y en un proyecto político de mucho mayor alcance”.

Respecto al eventual quiebre en Chile Vamos, la también exministra dijo que, como colectividad, no e han puesto en ese escenario. “Yo creo que las cosas tienen decantar. De hecho, tenemos una reunión prevista para este lunes“, indicó.

“Lo que tenemos que hacer es volver a juntarnos, volver a conversar. No hay ninguna relación rota“, aseguró.

Finalmente, Hutt sostuvo que más allá de la reacción propia de Núñez, ella la “entiende” y piensa que la relación del conglomerado “tiene un sustento que va más allá del hecho puntual y que tiene que ver con una visión de país que es la que nos hace pertenecer y estar en el mundo político para tratar de fortalecer esta visión basada en libertades y eso lo compartimos fundamentalmente todos”.

“Nuestra alianza está construida sobre algo mucho más profundo y amplio que una situación particular“, finalizó.