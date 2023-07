Tras el rechazo de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Guillermo Ramírez, criticó la decisión e hizo un llamado a los diputados que votaron en contra.

“Cuando se destape lo que ocurrió en la Junaeb, aquellos que decidieron enterrar ese caso de corrupción tendrán que darle explicaciones a los chilenos porque votaron como votaron”, comentó.

Además, el parlamentario aclaró que “incluso quienes rechazaron la AC reconocieron en sus discursos que este era un muy mal ministro de Educación, argumentaban que no hay razones suficientes para destituirlo, pero aceptaban que es un mal ministro (…). Pero, si vamos a poner a los niños primero, el ministro tiene que dar un paso al costado”.

Por otro lado, descartó un quiebre con Chile Vamos tras la decisión de Evópoli en la votación. “No entendemos las razones, no las compartimos, pero estas diferencias las vamos a resolver en casa, no en los medios de comunicación”, concluyó.