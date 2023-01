Este jueves, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

El libelo acusatorio que presentó el Partido Republicano recibió 76 votos en contra, 68 a favor y 6 abstenciones, dándose por cerrado el proceso.

Al respecto, el secretario de Estado agradeció a las parlamentarias y parlamentarios tanto oficialistas como de oposición. “Creo que, en particular, poder constatar que esta acusación constitucional no tenía ningún fundamento en derecho, y que muchas veces se trataba de diferencias políticas que son legítimas, yo creo que fue lo que sopesó y lo que inclinó la balanza tanto de los parlamentarios y parlamentarias oficialistas a quienes agradezco por su respaldo. Como también de quienes no son del oficialismo, incluso quienes son de la oposición y dieron el paso y cruzaron una frontera que es difícil de cruzar y que hoy día nos dan una lección al momento de rechazar o abstenerse respecto al fondo en esta acusación constitucional”, dijo.

Lee también: Diputado Lavín votó a favor de la cuestión previa: “No hay antecedentes de que el ministro violó gravemente la Constitución”

Asimismo, agregó que “más allá de los argumentos de fondo para poder rechazar una acusación que no tenía fundamento, dentro de la sala se esgrimieron principalmente argumentos de corte político, que por cierto, más allá de ciertos epítetos, recojo con humildad, y por cierto, para considerar algunas de las críticas que puedan servir para mejorar nuestra gestión”.

En esa línea, señaló que más allá del resultado “quisiera aprovechar este espacio para mencionar que después de una semana en la que la Cámara de Diputadas y Diputados ha invertido valioso tiempo en tener que revisar una acusación constitucional que carecía de todo fundamento. Hoy día nos vamos con la visión de impulsar con mucha más fuerza las agendas que hemos venido desarrollando desde el Ministerio de Desarrollo Social y que por cierto, incorporando las miradas de los distintos parlamentarios y parlamentarias que durante el trayecto de esta semana y media nos han hecho saber que estamos seguros de que podemos mejorar”.

“Hoy día culmina un proceso que nosotros creemos que se pudo haber evitado con otras instancias de diálogo, pero también nos vamos con aprendizajes para que ojalá en el actuar del Gobierno a futuro, también podamos convocar ojalá cada vez a más sectores a sumarse a las transformaciones que se ha propuesto el Gobierno del presidente Gabriel Boric en estos cuatro años”, concluyó.

Revisa cómo votó cada parlamentario