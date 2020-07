Una iniciativa que se comenzará a discutir activamente esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados es el que propone un impuesto a los “súper ricos”.

En conversación con CHV Noticias, el diputado Giorgio Jackson (RD), explicó que “este proyecto se enmarca en una discusión excepcional que estamos viviendo en la pandemia, por eso este impuesto se establece de manera transitoria por una única vez, y es un impuesto que viene a través de una reforma constitucional“.

El legislador detalló que la medida considera a los patrimonios que superan los US$ 22 millones, es decir, cerca de $18 mil millones, con un impuesto de un 2,5%.

Lee también: Cadem: 86% asegura que pedirá el 10% de sus ahorros previsionales a su AFP

Jackson señaló que el proyecto busca “dar puntapié a un debate que es bien importante: si Chile está subiendo una deuda y vendiendo sus activos, la pregunta es ¿quién los paga? Con la estructura tributaria en general que tenemos, quien lo paga son las rentas más bajas a través del IVA“.

“Hoy día la carga tributaria del IVA, cuando la gente va a comprar pan, cuando va al supermercado, en general cuando compra los bienes y algunos servicios, está pagando la mayor parte de la recaudación“, indicó.

“En Chile la recaudación del IVA reporta cerca del 45% de los ingresos por impuestos, mientras que el impuesto a la renta, que debiese ser progresivo para quienes más tienen, recauda tan sólo un 40%“, añadió.

Lee también: Sin clave y vía online: Modalidades y plazos para recibir el 10% de los fondos de las AFP

De este modo, el parlamentario aseveró que, si bien no posee un cálculo exacto, las estimaciones señalan que el proyecto “podría recaudar más de 2 puntos del PIB, casi US$ 6 mil millones, y nosotros creemos que es importante porque si se están comprometiendo US$ 12 mil millones, con esto podríamos inmediatamente aliviar la futura carga que va a tener el Estado en lo que se llama el servicio de la deuda“.

Finalmente, en la misma línea, Jackson agregó que buscan “la mejor forma de que no solamente carguen con el ahorro que se tenía por el fondo de seguro de cesantía, que ya se le cargó a los trabajadores; con el fondo de las AFP, que ya se le cargó a los trabajadores; y ahora la pregunta es: ¿los trabajadores también van a tener que cargar con la deuda pública?”

“Nosotros decimos que los grandes patrimonios también tienen que hacer algo y esperemos que puedan contribuir con un impuesto que les grave más”, cerró.