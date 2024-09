Boric: “Chile debe aprender de sus errores del pasado y cumplir la promesa de compartir la riqueza de los más privilegiados”

En su intervención, el mandatario destacó las contradicciones en la realidad política y cultural del país, enfatizando la urgencia de un cambio y el compromiso con la responsabilidad y la transparencia.

Revisa la décima completa del Presidente Boric:

Chile es un país gigante, hermoso, rico y diverso,

lleno de garra, esfuerzo y talento impresionante.

La belleza desbordante de ríos, desiertos y montañas,

de puertos, ciudades y villas, son un tesoro que brilla bajo sus cielos abiertos.

Nos enseña nuestra historia lecciones fundamentales,

sobre procesos sociales, sobre justicia y memoria,

pero es muy contradictoria nuestra situación actual,

Hay una necesidad real de cambio y un nuevo foco, pero ¿Quieren unos pocos que todo siga igual?

Cuanto nos cuesta entender que depende de nosotros,

no de uno, no de otro, no de tal o cual poder.

Para atender lo importante y urgente, hace falta tender puentes,

trabajar mano a mano, con fuerza y desde temprano, por el bien de nuestra gente.

No podemos esconder la verdad bajo la alfombra,

ni vivir siempre a la sombra de un no querer entender.

Chile tiene que aprender de sus errores pasados,

y a paso firme y confiado hacer real la promesa de compartir la riqueza de los más privilegiados.

Por eso, día a día trabajamos con cariño,

por el bien de nuestros niños, su futuro y alegría.

Insistimos con porfía en vencer desde el Estado al crimen organizado

y en redoblar las gestiones pa’ mejorar las pensiones de todos los jubilados.

Se vienen días de fiesta, cueca, empanada y chicha,

de asados, cumbia y de dicha; y alegría manifiesta.

Solo les pido por la cresta que no se pongan porfiados,

esos envalentonados que actúan con actitud irresponsable, hay que ser muy miserables para manejar curados.

Me pregunto en estos días qué es querer a Chile,

por mí, quien jubile lo haga con alegría.

Es querer nuestra poesía, nuestra música,

y jamás renunciar a buscar paz y un presente más seguro pa’ construir un futuro que no deje a nadie atrás.

Hoy brindo por Chile entero,

por ese nosotros grande, que es generoso y se expande en un abrazo sincero.

En estas fiestas, mientras Chile recuerda y celebra,

demos cuerda al cariño que sentimos, con el que hoy día decimos, ¡Salud y viva Chile, mierda!