Funeraria Hogar de Cristo anuncia servicios fúnebres gratuitos para damnificados por incendios forestales

Por CNN Chile

19.01.2026 / 21:12

La Funeraria Hogar de Cristo señaló que las personas que requieran apoyo pueden acercarse a las sucursales de Temuco y Concepción o contactarse por vía telefónica.

Ante la emergencia por los incendios forestales en la zona centro-sur, la Funeraria Hogar de Cristo anunció que entregará servicios fúnebres gratuitos a las personas damnificadas.

En ese contexto, la institución informó que las sucursales de Concepción y Temuco se encuentran trabajando de manera ininterrumpida y han reforzado sus equipos para responder a quienes requieran apoyo.

“Creemos que, en momentos como este, la solidaridad no puede quedarse solo en las palabras. Como funeraria, nuestra manera de contribuir es acompañar con dignidad y respeto a las familias que han perdido a sus seres queridos en medio de esta tragedia”, señaló Juan Pablo Rogers, gerente general de la institución.

Las personas que requieran orientación o apoyo pueden acercarse directamente a las sucursales de Temuco y Concepción, o contactarse telefónicamente al 600 626 6500 de Funeraria Hogar de Cristo, número que estará disponible las 24 horas del día.

